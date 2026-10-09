Crónica del Barça - Zalgiris Kaunas, 81-88

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El Barça no pudo (81-88) con Zalgiris Kaunas este viernes en la cuarta jornada de la Euroliga, condenado en un mal último cuarto en el Palau que supone un paso atrás cuando empezaba a alimentar el optimismo con el nuevo proyecto de Aleksander Sekulic.

El equipo catalán recuperaba además efectivos con Josh Nebo y Tosan Evbuomwan, y tuvo una reacción que prometía hasta el cortocircuito del último parcial (16-33). Carsen Edwards (19 puntos), Jonas Valanciunas (12 puntos y 9 rebotes) y Dustin Sleva hicieron daño a un Barça que se queda 2-2 en la tabla.

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Le costó el inicio del partido al equipo culé, pero reaccionó con la segunda unidad para mandar al descanso (41-39). El Barça fue corrigiendo y encontrando recursos, primero con dos triples de Justin Robinson y con una mejora defensiva después para cortar la sangría en la pintura de Azuolas Tubelis y Valanciunas.

Los estragos de Valanciunas los frenó Olek Balcerowski, pese a sus dos faltas, con tapones que calentaron al Palau y su equipo. Kevin Punter y Tyrese Martin soltaron las muñecas, pero también Edwards para un equipo lituano aún vivo. De nuevo el duelo de pívots apareció en el tercer cuarto, y otro paso al frente del Barça.

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Los de Sekulic se fueron al último cuarto con la máxima a favor (65-55), con más defensa y rebote. Sin embargo, los puntos se secaron en el parcial definitivo para un Barça precipitado y sin ideas, buscando a un Robinson no tan inspirado como Edwards. El Barça perdió rápido su renta y Zalgiris culminó su remontada.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 81 - ZALGIRIS KAUNAS, 88. (41-39, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Robinson (20), Punter (9), Martin (6), Parra (4) y Balcerowski (7) --quinteto inicial--; Núñez (4), Brizuela (7), Gibson (3), Umude (6), Evbuomwan (8), Nkamhoua (3), Nebo (4).

ZALGIRIS KAUNAS: Edwards (19), Lee (5), Butkevicius (5), Sleva (14) y Valanciunas (12) --quinteto inicial--; Lo (4), Grigonis (12), Brown (2), Tubelis (8), Blazevic (-), Ulanovas (7).

--PARCIALES: 18-23, 23-16, 24-16, 16-33.

--ÁRBITROS: Nedovic, Petek y Thepenier. Eliminados por faltas Marin y Balcerowski.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.