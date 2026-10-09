China presenta una queja ante la UE por un informe de Eurocámara "plagado de prejuicios"

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Pekín, 9 oct (EFE).- El Gobierno chino afirmó este viernes que presentó una queja formal ante la Unión Europea (UE) por un informe que el pleno del Parlamento Europeo aprobó el miércoles y que, según Pekín, "está plagado de prejuicios ideológicos y argumentos erróneos" sobre el país asiático.

En un comunicado, un portavoz de la Misión de China ante la UE denunció que el documento "se inmiscuye de forma flagrante" en los asuntos internos de China, al contener críticas hacia temas relacionados con Taiwán, Hong Kong, Macao, Xinjiang, el Tíbet y los derechos humanos.

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El informe también "promueve la politización y la securitización excesiva" de las cuestiones económicas y comerciales, lamentó el vocero, quien expresó el "profundo descontento" y la "firme oposición" de Pekín al respecto.

Las relaciones entre China y Europa atraviesan actualmente un "periodo importante de desarrollo", y mantener su "desarrollo sano y estable" responde a los "intereses comunes" de ambas partes, afirmó el funcionario chino.

"China insta a la parte europea a mantener su visión de China como socio, a conservar la cooperación como tono principal de la relación, a respetar de verdad los intereses fundamentales y las principales preocupaciones de China, a dejar de interferir en sus asuntos internos y de alentar la división y la confrontación, y a proteger con hechos concretos el conjunto de las relaciones entre China y Europa", sentenció.

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Estas declaraciones se difundieron dos días después de que el pleno de la Eurocámara aprobara, con 454 votos a favor, 86 en contra y 110 abstenciones, un documento que pide reequilibrar los lazos económicos entre la Unión Europea y China y avanzar hacia una "asociación estratégica completa".

En la resolución no vinculante, los eurodiputados reconocen que dialogar con China es "esencial" para abordar desafíos mundiales como el cambio climático, el refuerzo del multilateralismo, la paz y la seguridad, la promoción de los derechos humanos, el desarrollo internacional, la digitalización o la salud pública.

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No obstante, creen que la relación con ese país ha llegado a un "punto crítico" por sus "prácticas económicas desleales", como "el dumping y el espionaje", o por su posición sobre la guerra de Rusia contra Ucrania.

En ese contexto, piden adoptar "urgentemente" medidas para abordar la "instrumentalización" de recursos críticos por parte de China y aplicar rigurosamente la estrategia de reducción del riesgo económico y reequilibrio económico en las relaciones entre las dos partes.

La ratificación del informe se produjo justo en la antesala de la visita al país asiático del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, quien este viernes continuará las conversaciones con sus pares chinos sobre cuestiones económicas y comerciales. EFE