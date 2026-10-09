China aboga por reforzar sus vínculos políticos con los países insulares del Pacífico

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Pekín, 9 oct (EFE).- El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, recibió este viernes en Pekín a una delegación de políticos de países insulares del Pacífico, encabezada por el vice primer ministro de Tonga, Viliami Latu, ante la que abogó por reforzar los intercambios entre partidos políticos y la cooperación regional.

Wang afirmó que la asociación estratégica integral entre Pekín y las naciones insulares del Pacífico se ha vuelto "más madura y estable" en los últimos tiempos.

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El canciller expresó la disposición de Pekín a respaldar las "vías de desarrollo elegidas por cada país conforme a sus circunstancias nacionales".

Por su parte, Latu y otros integrantes de la delegación agradecieron, según la Cancillería china, la asistencia prestada por Pekín al "desarrollo económico y social de los países insulares" y manifestaron su intención de ampliar los contactos con el Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante).

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El encuentro se produce después de que China celebrase en mayo de 2025, en la ciudad de Xiamen (sureste), una reunión de ministros de Exteriores con once países insulares del Pacífico, en la que se acordó reforzar la cooperación en infraestructuras, agricultura, cambio climático y formación policial.

La creciente presencia china en la región ha suscitado recelos en Australia y Nueva Zelanda, especialmente desde la firma en 2022 de un acuerdo de seguridad entre Pekín e Islas Salomón que despertó preocupación por una posible expansión militar china en el Pacífico Sur. EFE

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