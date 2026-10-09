'El Camino', un filme "raro" que mezcla historia y ficción para contar una Cuba "cíclica"

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Yeny García

La Habana, 9 oct (EFE).- 'El Camino', la ópera prima del actor y director cubano Omar Alí, busca con siete cuentos de ficción histórica reflexionar sobre una Cuba "cíclica", con la juventud como protagonista, y donde la actualidad también se refleja en un largo y duro proceso de rodaje de siete años.

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El estreno especial este sábado 10 de octubre en el emblemático cine Yara de La Habana es la culminación de un camino que inició antes del agravamiento de la crisis en Cuba, y que llega a los espectadores después de modificarse el guion, los actores, sus papeles y gran parte del equipo.

"Esta es una película un poco rara en su estructura, que hay que pensarla un poco. Cuenta de la actualidad al pasado, o sea, va en sentido contrario a la historia y transita por momentos históricos muy determinados de Cuba", dijo a EFE Alí, quien insistió en que este es un "homenaje a los jóvenes, a esa fuerza necesaria para los cambios".

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La cinta coral, producida por el canal Cubavisión, el instituto de cine Icaic y la compañía independiente cubana i4films, sigue a ocho amigos que viajan por el tiempo - "sin ser una película de ciencia ficción"- y se encuentran en diferentes momentos de la historia cubana, cruzados a su vez por una historia de amor, explicó el realizador.

Los siete cuentos tocan momentos de la actualidad, cuando la isla sufre una de las peores crisis de su historia, pero también se remontan a hitos como las guerras de independencia contra España, iniciadas el 10 de octubre de 1868; la invasión a Playa Girón en 1961, el alzamiento de Santiago de Cuba en 1956 y las revueltas de la década de 1920s.

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"No es una película histórica, es una película que recrea un hecho y plantea un redescubrimiento que tenga que ver con la actualidad cubana. Ojalá se perciba así (...) Busca reflejar una Cuba a través del tiempo y a la vez a la Cuba de siempre. La que mantiene una esencia que no cambia, que es cíclica", detalló Alí.

'El Camino' comenzó como un proyecto para televisión creado por la hija del director, la dramaturga y guionista Daniela Alí, pero no fue hasta el trabajo de mesa con i4films que la propuesta tomó su forma actual.

"Yo quería apartarme de las instituciones de toda la vida y buscar un equipo de producción independiente y entonces nos entrevistamos con i4films. Y en esa entrevista fue donde dijimos: vamos a hacer una película", recordó Alí.

El "complejo" rodaje comenzó en plena pandemia de la Covid-19 y "en el llamado (día) once, se acabó el dinero", con lo que empezó una pausa que los realizadores preveían corta pero que en realidad duró unos dos años.

"Empezamos a preparar plan A, B y C, empezamos a ir a reuniones. Todo esto sin que Omar se enterara. Y en un momento determinado, nos damos cuenta que va a haber un corte", dijo a EFE Inti Herrera, uno de los productores ejecutivos de i4films, involucrada en producciones como 'Malecón', la primera candidata de Cuba a los Óscar en una década.

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Tras una larga pausa, la financiación se reanudó, esta vez con la participación del Icaic. A pesar de la alegría, Alí y los productores tenían la difícil tarea de recomponer un proyecto donde gran parte del equipo había emigrado, garantizar la continuidad de las escenas ya filmadas y hasta encontrar piezas de vestuario o atrezzo extraviadas.

"De los ocho protagonistas, cinco estaban fuera de Cuba, algunos con un estatus (migratorio) en que no podían venir", contó el director sobre el proceso, en el que se reestructuró el guion para encontrar soluciones como darle más relevancia a un personaje secundario que tomara el lugar del actor que no podía estar en la filmación.

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Esta suerte de segunda temporada fue una "odisea que fue además muy lindo proceso", agregó por su parte Herrera al recordar el "compromiso" de los que ya no estaban en la isla.

Aunque en su momento "dolió", ahora Omar Alí ve esa parada como "una ganancia" para la película, que "pasó a convertirse en algo personal", con un primer cuento de actualidad completamente nuevo.

"Es una película muy honesta", aseguró el director, para el que sería un "sueño" que 'El Camino' llegue a los cines de Madrid para que gran parte del equipo original que vive allí pueda disfrutarla en la gran pantalla. EFE

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