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La fiscal general recuerda el informe favorable al indulto de su antecesor García Ortiz

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Salamanca, 09 oct (EFE).- La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha declinado valorar este viernes la posibilidad de que el Gobierno indulte a su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, pero ha recordado el informe del Ministerio Público favorable al indulto del exfiscal, así como el recurso de amparo contra la sentencia condenatoria.

"Yo no voy a entrar en lo que vaya a poder hacer el Gobierno, lo que sí le puedo decir es que nosotros hemos interpuesto recurso de amparo contra la sentencia condenatoria y que hemos emitido un informe sobre el indulto que es a favor; lo que haga ahora el Gobierno es una función suya", ha dicho la fiscal a preguntas de periodistas en Salamanca, donde ha impartido la conferencia inaugural del Máster y el Doctorado de Estudios de Género de la Universidad de Salamanca.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anticipado que no descarta que el Consejo de Ministros apruebe el indulto para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

"No lo descarto", ha respondido Sánchez en una entrevista en elDiario.es publicada este viernes, al ser preguntado por la posibilidad de indultar a García Ortiz, condenado hace un año por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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Sánchez ha señalado que el Gobierno está estudiando todas las leyes y medidas que han quedado pendientes con la convocatoria electoral para ver la "factibilidad" de poder aprobarlas "bien en Diputación Permanente o bien por parte del Gobierno en su condición de poder ejecutivo". EFE

cgc/mr/jdm

(foto) (vídeo)

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