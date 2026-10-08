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TSMC dispara un 50,5% sus ventas en el tercer trimestre, hasta un récord de 41.720 millones

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La cifra de negocio neta de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) en el tercer trimestre del año alcanzó un total de 1,49 billones dólares taiwaneses (41.720 millones de euros), lo que supone un avance del 50,5% en relación con el mismo periodo del año anterior y un nuevo récord para el mayor fabricante mundial de semiconductores.

Solo en el mes de septiembre, los ingresos netos de TSMC sumaron 511.860 millones de dólares taiwaneses (14.332 millones de euros), un 54,6% más que en el mismo mes de 2025, aunque un 0,6% por debajo de la facturación de 514.806 millones de dólares de Taiwán (14.414 millones de euros) en el mes de agosto.

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De este modo, las ventas netas en los nueve primeros meses de 2026 del proveedor de Apple y Nvidia registraron un alza del 41,1%, hasta 3,89 billones de dólares taiwaneses (108.920 millones de euros).

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