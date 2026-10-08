Franz Weber pide Portugal frene protección cultural de los toros por impacto en menores

Guardar

Lisboa, 8 oct (EFE).- La Fundación Franz Weber pidió este jueves frenar la inclusión de las corridas de toros en el Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial de Portugal, al considerar que esta protección ignora las advertencias de Naciones Unidas sobre el impacto de la violencia taurina en los menores.

La organización, con sede en Suiza, cuestionó en un comunicado el interés público de la iniciativa y llamó a la ciudadanía a participar en la consulta pública para expresar su oposición.

PUBLICIDAD

El procedimiento para inscribir las «corridas de toros en Portugal» en ese inventario fue anunciado el pasado 2 de octubre y el plazo para presentar observaciones termina el 13 de noviembre, según el instituto público Património Cultural.

La fundación sostuvo que el reconocimiento supondría otorgar protección a una actividad violenta y reprochó al Ejecutivo de Luís Montenegro que impulse el proceso pese a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

Este órgano de expertos expresó en 2014 su preocupación por el bienestar físico y mental de los menores que participan en actividades taurinas, así como por los efectos de la violencia sobre los niños que asisten como espectadores.

En 2019, recomendó a Portugal establecer en 18 años, sin excepciones, la edad mínima para participar en espectáculos taurinos y asistir a ellos, y sensibilizar a las autoridades, los medios de comunicación y la población sobre sus efectos negativos en los menores.

PUBLICIDAD

La Fundación Franz Weber también expresó su sospecha de que el proceso busque facilitar un aumento de las subvenciones públicas destinadas a estos festejos, aunque no aportó en el comunicado datos sobre nuevas ayudas vinculadas a la eventual inscripción.

La entidad defendió que la participación ciudadana permita mostrar el rechazo que, según sostiene, suscita la protección de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial. EFE