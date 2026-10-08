Los delitos de odio suben 7 % en Inglaterra y Gales, con más ataques a musulmanes y judíos

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Londres, 8 oct (EFE).- Los delitos de odio registrados por la Policía en Inglaterra y Gales aumentaron un 7 %, hasta 146.825 en los doce meses hasta el pasado marzo, según cifras difundidas este jueves por el Ministerio del Interior británico, que muestran un incremento de los ataques a musulmanes y judíos.

Los delitos de odio por motivos religiosos subieron un 13,4 % interanual, de 10.067 a 11.419, mientras que los motivados por el racismo ascendieron a 107.926 casos, un aumento del 9,1 % respecto a los 98.890 del periodo anterior.

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Tanto los delitos de odio racista como los religiosos se sitúan en niveles récord si se excluyen del cómputo las cifras de la Policía Metropolitana de Londres (Met) -la mayor fuerza policial del país-, que ha cambiado su método de registro estadístico.

Sin contar pues los datos de la Met, se denunciaron 8.214 delitos de odio religioso y 90.378 de odio racista en Inglaterra y Gales en los doce meses hasta marzo, el total anual más elevado desde que comenzaron a contabilizarse entre 2011 y 2012.

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En general, los delitos de odio contra musulmanes aumentaron un 14,6 %, de 4.479 a 5.132, mientras que los delitos contra judíos subieron un 10 % interanual, de 2.874 a 3.162.

Los datos del ministerio cubren un periodo con episodios de tensión social en el Reino Unido, en el que se registraron varios ataques contra mezquitas así como contra objetivos de la comunidad judía, coincidiendo con los conflictos en Oriente Medio. EFE

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