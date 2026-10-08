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La estadounidense Lindsey Vonn entra en el equipo de Estados Unidos para la Copa del Mundo de Esquí

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La Federación de Esquí de los Estados Unidos desveló este miércoles su lista de competidores para la Copa del Mundo de Esquí Alpino 2026-2027, con la inesperada inclusión de Lindsey Vonn, que sufrió una grave caída durante los Juegos Olímpicos de Invierno del pasado mes de febrero.

Vonn, que el próximo 18 de octubre cumplirá 42 años, está entre los 17 esquiadores designados por el organismo para formar su equipo principal para una Copa del Mundo para la que ha recibido una 'wild card' por parte de la Federación Internacional de Esquí (FIS), aunque aún no se sabe si podrá ni siquiera competir esta campaña.

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La de Minnesota sufrió una grave caída durante la primera manga del descenso de los Juegos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), donde decidió competir pese a tener una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, y tuvo una complicada fractura de tibia y podría incluso haber sufrido la amputación de la pierna.

La americana continúa con su recuperación y tiene previsto otro paso por el quirófano en el próximo mes de noviembre en la que se le retirarán los implantes metálicos que tiene y se la reemplazará su ligamento cruzado. Se espera que esto deje a Vonn al menos otros seis meses fuera, por lo que parece complicado que pueda competir en la próxima Copa del Mundo.

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