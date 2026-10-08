Grok Bot abre la puerta a otras IA: elegirá el modelo más adecuado para cada tarea incluyendo Claude Opus 5.5

08/10/2026 Grok Bot de SpaceX. POLITICA SPACEX

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Grok Bot de SpaceX comenzará a utilizar modelos de inteligencia artificial (IA) de empresas de terceros, incluido Claude Opus 5.5 de Anthropic, para impulsar sus servicios y ofrecer "el mejor resultado" dependiendo de cada tarea.

Presentado en agosto de este año, Grok Bot es un servicio de agentes basados en IA que tiene la capacidad de trabajar las 24 horas del día, los siete días de la semana. Estos agentes funcionan con su propio ordenador en la nube y pueden iniciar sesión y operar en herramientas, páginas web y 'apps' reales para completar tareas de principio a fin de forma autónoma.

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Este sistema de agentes se lanzó inicialmente impulsado por los modelos de SpaceX Grok, sin embargo, el propio CEO de la compañía, Elon Musk, ha anunciado que Grok Bot pasará a utilizar modelos de otras empresas de IA del sector, incluyendo a Anthropic.

Así lo ha detallado en una publicación a través de la red social X, donde ha especificado que se apoyará en modelos como Claude Opus 5.5, uno de los modelos más avanzados de Anthropic, así como en modelos de Midjourney, enfocados en la creación de imágenes, y Suno, para temas relacionados con el audio, entre otros modelos de APIs "líderes" en el sector.

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La idea de utilizar distintos modelos de IA de distintas compañías se basa en que, dependiendo de la tarea que se tenga que llevar a cabo, Grok Bot escogerá entre uno u otro para ejecutarla de la mejor manera posible.

"Lo que sea más probable que te dé el mejor resultado", ha subrayado Musk. Por tanto, las solicitudes más simples se dirigirán a modelos pequeños y rápidos, mientras que las solicitudes con tareas complejas se dirigirán a modelos más grandes y capaces.

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Esta actualización del servicio de Grok Bot ya se ha comenzado a implementar, por tanto, los usuarios ya pueden utilizarlo impulsado por distintos modelos.