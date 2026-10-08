Tres óperas primas y la seleccionada por Brasil para los Oscar, en la Sección Oficial del Festival de Huelva

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Del 13 al 21 de noviembre, la quincuagésima segunda edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano acogerá cuatro nuevas producciones en su Sección Oficial a concurso que competirán por el Colón de Oro, entre ellas, la seleccionada por Brasil para Mejor Película Internacional de los Oscar 2027. Tras un recorrido por festivales como Berlín, Locarno, Toronto y Mar del Plata, estas producciones, procedentes de Brasil, Argentina, Colombia, México, Francia y Países Bajos, se suman a los títulos previamente anunciados.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, seleccionada por la Academia de Cine de Brasil para competir en la categoría de Mejor Película Internacional de los Oscar 2027, se presenta 'El mundo de Gugu' --cuyo título original es 'Feito Pipa'--, emotiva historia sobre la infancia, la familia y los afectos no expresados protagonizada por Gugu, un niño soñador y apasionado por el fútbol que vive junto a su abuela, una profesora jubilada que lo educa de manera libre y amorosa.

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Dirigida por Allan Deberton, la cinta tuvo su debut internacional en la Berlinale, certamen en el que fue galardonada con el Oso de Cristal y el Gran Premio del Jurado Internacional dentro de la sección Generation Kplus.

También competirá por el Colón de Oro 'Los días libres', ópera prima de la cineasta argentina Lucila Mariani coproducida entre Argentina, Brasil y México, que combina con creatividad los códigos del coming of age y la ciencia ficción. Su estreno mundial se produjo en la sección Cineastas del Presente del Festival de Locarno, donde recibió una Mención Especial del Jurado.

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Mientras busca definir su lugar en la familia y con sus iguales durante un verano que parece no tener fin, una niña de 12 años, presencia la llegada de un eclipse solar. En ese contexto, entabla amistad en internet con una chica que la inicia en el shifting, una tendencia juvenil enfocada en la exploración de realidades paralelas mediante sueños lúcidos.

Otra ópera prima, procedente de Brasil, que se incorpora es 'Quatro meninas'. Dirigida por Karen Suzane y ambientada en el Brasil rural de 1885, la película sigue a cuatro jóvenes negras esclavizadas que trabajan en un estricto internado femenino al servicio de las estudiantes de familias adineradas. Un suceso inesperado las lleva a decidir que deben escapar, pero la situación da un giro cuando sus jóvenes amas blancas descubren el plan y deciden huir también junto a ellas.

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Ha sido reconocida con el Premio Especial del Jurado, el premio a Mejor Actriz y el premio a Mejor Actriz de Reparto en el Festival de Brasília do Cinema Brasileiro y ha sido seleccionada en el Festival de Río de Janeiro, la Mostra Internacional de Cine de São Paulo y la sección Generation 14plus de la Berlinale.

Desde Colombia llega 'El bovino de los cuernos curvos', ópera prima de Omar E. Ospina Giraldo. Hipnótica propuesta rodada en blanco y negro, con toques de horror folk, que se adentra en el miedo, el duelo y las heridas provocadas por el conflicto armado.

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La película, seleccionada en el Festival Internacional de Cine de Toronto, dentro de su sección Centrepiece, y en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, se adentra en la historia de un niño de nueve años cuyo padre, pescador, lleva varios días sin regresar a casa. En medio de constantes apagones e inquietantes rumores sobre incursiones armadas, una misteriosa figura ataviada con una máscara de cráneo de toro acecha en las sombras de la noche.

Con estas cuatro nuevas incorporaciones, la Sección Oficial de Largometrajes a Concurso de la quincuagésima segunda edición del Festival de Huelva continúa tomando forma y reúne ya ocho títulos que reflejan la diversidad de miradas, géneros y temáticas del cine iberoamericano contemporáneo. Estas películas se suman a las cuatro ya anunciadas: 'Pepita la pistolera' (Argentina), de Lucía Puenzo; 'Funk' (Brasil), de Aly Muritiba; 'Matapanki' (Chile), de Diego 'Mapache' Fuentes; y 'Soy Mario' (México), de Sharon Kleinberg.

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