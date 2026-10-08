Putin recibió en su casa al excanciller alemán Schröder el día de su cumpleaños

Guardar

Moscú, 8 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió el miércoles en Moscú al excanciller alemán Gerhard Schröder, coincidiendo con el 74 cumpleaños del jefe del Kremlin.

"El presidente invitó a su viejo amigo a casa. Schröder estuvo con Putin cuando el Jefe del Estado celebraba ayer su cumpleaños", informó el Kremlin en las redes sociales.

PUBLICIDAD

El excanciller alemán visitó esta semana una filial de la red de supermercados Globus en Rusia para coordinar su gestión, en momentos en que varias compañías extranjeras, incluidas alemanas, han sido puestas bajo control externo en respuesta a la supuesta mayor implicación de esos países en la guerra en Ucrania.

Según informó el periódico ruso RBC, Schröder -designado a principios de mes como miembro del consejo observador de la compañía y como responsable del desarrollo estratégico de esta red en Rusia- saludó a los empleados de supermercado, tras lo cual se reunió con los gerentes de la filial rusa de Globus.

PUBLICIDAD

La dirección de la empresa alemana señaló que la amplia experiencia de Schröder sobre la situación política y económica en Rusia "permitirá a la compañía mantener el enfoque orientado al diálogo" y hallar soluciones constructivas en las actuales consecuencias.

El excanciller, fue propuesto en mayo pasado por el presidente ruso como un posible mediador entre Rusia y Europa en el conflicto ucraniano, algo que rechazó por Bruselas.

En su momento Schröder fue consejero de importantes corporaciones rusas, entre las que destaca la estatal petrolera Rosneft, lo que le granjeó muchas críticas en su país.

Esta visita se produce tras la decisión del Kremlin de poner bajo control temporal varias empresas extanjeras -un eufemismo para expropiación provisional-, como es el caso de la compañía alemana METRO AG, y empresas como Aptar Europe Holding, Nestle, Leroy Merlin y la filial de Auchan en el mercado ruso.

PUBLICIDAD

Tras el inicio de la guerra en Ucrania, las autoridades rusas han puesto bajo gestión estatal temporal los activos de una serie de empresas extranjeras que abandonaron el mercado ruso, y más recientemente, lanzó una ofensiva contra algunas de las que aún continuaban operando en Rusia.EFE