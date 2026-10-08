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Oihan Sancet sufre una lesión muscular de carácter moderado en el sóleo de la pierna izquierda

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El centrocampista del Athletic Club Oihan Sancet sufre una lesión muscular de carácter moderado en el sóleo de la pierna izquierda, por lo que es baja para el encuentro que el equipo rojiblanco disputará este sábado (14.00 horas) ante el Rayo Vallecano.

"Tras las pruebas realizadas al jugador Oihan Sancet se ha confirmado que el navarro sufre una lesión muscular de carácter moderado en el sóleo de la pierna izquierda. Queda pendiente de evolución", informó la entidad vasca en un comunicado.

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Aunque el club no ha dado un tiempo aproximado de baja, el jugador podría estar entre tres y cuatro semanas lejos de los terrenos de juego, y este sábado no estará disponible para Edin Terzic en el encuentro en Vallecas, y su vuelta podría ser en el derbi ante la Real Sociedad del domingo 1 de noviembre (21.00).

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