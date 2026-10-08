El Rey Felipe VI será presidente de honor del VII Foro UNAV para El Futuro del Turismo en Lucena (Córdoba)

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El rey Felipe VI ostentará la Presidencia de Honor del VII Foro UNAV para El Futuro del Turismo, que se celebrará los días 21 y 22 de octubre en Lucena (Córdoba), bajo el lema 'Del patrimonio al mercado: destinos, empresas y viajeros ante una nueva etapa'.

La aceptación de esta presidencia responde a la tradicional implicación de la Casa Real con el turismo y su movimiento asociativo, según ha informado la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV). Felipe VI ya había asumido esta representación en anteriores ediciones del Foro y, desde 2010, cuando era Príncipe de Asturias, había participado en esta iniciativa en su formato de congreso.

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El encuentro se celebrará en la Casa de los Mora de Lucena y analizará cómo transformar los recursos turísticos del interior, especialmente el patrimonio, la cultura y la gastronomía, en productos y experiencias capaces de llegar al mercado a través de los canales de distribución y las agencias de viajes.

Las sesiones profesionales abordarán el papel de las agencias y los grupos de distribución en la comercialización de estos productos, así como los cambios en los hábitos del viajero, que han modificado sus formas de informarse, comprar y desplazarse. La conectividad y la colaboración entre destinos, empresas e instituciones serán otros de los ejes del programa.

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El foro comenzará el miércoles 21 de octubre con una visita al patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de Lucena y una recepción de bienvenida.

La jornada profesional se desarrollará el jueves 22, con una apertura institucional en la que está prevista la participación del Ayuntamiento de Lucena, el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba, Turismo Andaluz y UNAV.

La organización cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Lucena, la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía, así como con la colaboración de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) y la Federación Madrileña de Agencias de Viajes (Femav). El encuentro cuenta además con el patrocinio de una veintena de marcas.

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UNAV, considerada la entidad nacional decana de las agencias de viajes de España, reúne actualmente cerca de 3.800 puntos de venta y cerca de una treintena de marcas sectoriales como empresas adheridas. La organización recibió en 2002 la Placa de Oro al Mérito Turístico y forma parte del patronato del Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR).

El Foro UNAV nació en 2020 para analizar la evolución del sector turístico y, desde entonces, se ha celebrado en Gran Canaria, Córdoba, Almería, Úbeda (Jaén), Antequera (Málaga) y Madrid.

El presidente de UNAV, César Gutiérrez, ha señalado que el encuentro constituye una de las principales convocatorias del calendario del sector de las agencias de viajes y ha destacado su objetivo de reforzar la relación entre destinos y agencias y contribuir a un turismo de calidad y sostenible.

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