Lituania envía tropas a frontera con Kaliningrado por temor a entrada de refugiados rusos

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Riga, 8 oct (EFE).- Lituania enviará a un centenar de soldados a dar apoyo a la guardia de fronteras a lo largo del límite con el enclave ruso de Kaliningrado, en anticipación de que se produzcan intentos de cruce irregular si el Kremlin anuncia una movilización en relación con la guerra en Ucrania.

El ministro de Defensa lituano, Robertas Kaunas, confirmó este jueves en declaraciones a la emisora pública LRT que ha dado permiso para que el Ejército contribuya a fortalecer la seguridad de la frontera "durante las próximas semanas".

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Añadió que los soldados ya están siendo desplegados en la frontera meridional del país báltico.

El paso se produjo después de que el ministro del Interior de Lituania, Martynas Katelynas, pidiera el fortalecimiento de la frontera con Kaliningrado, a la luz de un incidente reciente en la frontera entre la vecina Letonia y Bielorrusia.

Allí, unos soldados letones que asistían a la guardia fronteriza divisaron a individuos armados que dirigían a grupos de gente, presumiblemente migrantes, hacia territorio letón, aunque impidieron el intento de cruce irregular.

En agosto comenzó en Letonia una operación conjunta de los servicios de seguridad bautizada como 'Licántropo' para contrarrestar lo que el país califica de "guerra híbrida" por parte de Bielorrusia, que supuestamente envía a migrantes a cruzar la frontera de forma irregular para llegar desde allí a Europa occidental.

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La Guardia de Fronteras letona anunció esta semana que 'Licántropo' se extenderá hasta finales de año y que en lo que va de 2026 ha rechazado ya "más de 11.000" intentos de entrada irregular, 1.400 de ellos durante la operación actual.

En el caso de Kaliningrado, Kaunas explicó que la posible amenaza es una hipotética movilización en Rusia en las próximas semanas, que podría llevar a una oleada de refugiados rusos que intentasen entrar en Lituania, como ha ocurrido en el caso de Georgia.

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Katelynas, por su parte, apuntó en declaraciones recogidas también por la cadena LRT que la guardia de fronteras está "desbordada" de trabajo y necesitan ayuda, sobre todo ante los intentos de entrada irregular en el país.

"Puede que nos encontremos con los (rusos) que quieren evitar la movilización y quieren entrar en territorio de Lituania para solicitar asilo", afirmó.EFE