El líder serbio pasa de negarse al debate a reírse de la oposición hablando con una piedra

Guardar

Ivan Blazhevski

Skopie, 8 oct (EFE).- Aleksandar Vucic, recientemente dimitido como presidente de Serbia para presentarse a primer ministro, ha lanzado un vídeo debatiendo con una piedra para criticar que la oposición haya rechazado un debate electoral, sin mencionar que él no ha accedido a este tipo de discusiones en los catorce años que lleva en el poder.

PUBLICIDAD

En ese vídeo, el hombre fuerte de Serbia aparece en un jardín sentado frente a una silla en la que se ve una piedra y una foto de Ilija Srdanovic, el número uno de la Lista de Estudiantes, la agrupación opositora que es su mayor rival en las elecciones anticipadas del próximo 25 de octubre.

La roca es una pulla a sus rivales, que han afirmado que incluso una roca podría derrotarlo en las urnas.

"Y por más que los invité, la respuesta fue: 'Vucic, te ignoramos'. Por eso he preparado aquí, en el jardín de mi padre en Jajinci, un escenario especial", se mofa el político populista y nacionalista.

Srdanovic, doctor y profesor de Medicina en la Universidad de Novi Sad, ha replicado con ironía en su cuenta de Instagram diciendo que si bien la piedra filosofal ha sido descubierta, aún se está buscando a quien sepa usarla, en referencia a Vucic.

PUBLICIDAD

Srdanovic ha argumentado su negativa a debatir en que la oferta de Vucic no es sincera y que sólo pretende reducir el movimiento opositor a una sola persona a la que poder atacar.

"No tiene ningún interés en una conversación conmigo", ha dicho para justificar su negativa.

Vucic fue primer ministro entre 2014 y 2017, cuando fue elegido presidente, y en 2022 fue reelegido para un segundo y último mandato por limitación constitucional, que terminaba el próximo abril.

Su partido, el SNS, ganó con mayoría absoluta las elecciones de diciembre de 2023, también anticipadas.

Antes, fue ministro de Información (1998-2000) bajo el régimen autoritario de Slobodan Milosevic, que murió en La Haya mientras era juzgado por crímenes de guerra.

En sus críticas a los estudiantes, que lideran desde hace dos años una multitudinaria oleada de protestas ciudadanas contra él, Vucic no ha mencionado que él mismo lleva desde 2012, cuando era viceprimer ministro, sin participar en un debate televisado, según ha confirmado la Asociación de Periodistas Independientes de Serbia.

PUBLICIDAD

"Aleksandar Vucic ha ofrecido a los estudiantes un debate televisivo, pero todas esas ofertas llegaron demasiado tarde. Durante una década y media, Serbia esperó a que Vucic aceptara sentarse en un plató con alguien que piense diferente", ha publicado el semanario Vreme, de Belgrado.

"Vucic optó, como estaba en su derecho, por no participar en los debates televisados entre candidatos", señaló la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en su análisis de las elecciones presidenciales de 2017.

En ese informe, la OSCE criticó que "eso dejó a sus rivales sin la oportunidad de enfrentarse a él directamente en igualdad de condiciones".

Vucic ha adelantado las elecciones, como hizo ya en las anteriores, para que se celebren un año antes de lo previsto.

El líder nacionalista ha enfrentado varias oleadas de protestas ciudadanas desde que está en el poder.

Las más masivas y multitudinarias, dirigidas por universitarios, comenzaron tras la muerte de 16 personas al derrumbarse en noviembre de 2024 una marquesina en una estación de tren que acababa de ser remodelada por empresas chinas.

Lo que comenzó siendo una protesta para reclamar que se aclararan las responsabilidades ha derivado en una denuncia de lo que parte de los serbios ven como creciente autoritarismo y corrupción del Gobierno de Vucic.

Una encuesta de finales de septiembre daba al SNS de Vucic el 41,7 % de los votos, frente al 44,5 % de la opositora Lista de Estudiantes. EFE

(vídeo)