08/10/2026 Las importantes razones de Shakira para llevar nuevamente a Gerard Piqué a los tribunales. En plena cuenta atrás para poner el broche de oro a su residencia europea en Madrid con su gira 'Las mujeres ya no lloran' en el 'Macondo Park', Shakira se ha convertido en noticia en los últimos días muy a su pesar por su nueva batalla judicial contra Gerard Piqué. A pesar de que la artista colombiana, pensando únicamente en el bienestar de sus hijos Milan (13) y Sasha (11), intentó que este asunto permaneciese en la más estricta privacidad y no trascendiese a la opinión pública para proteger a los menores, la presencia de varios medios de comunicación a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona durante la celebración del juicio contra el exfutbolista para regular el régimen de visitas de los niños, precipitó un aluvión de informaciones al que su equipo legal respondió con un comunicado urgente para aclarar las importantes razones por las que la artista colombiana ha llevado a su expareja ante el juez. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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En plena cuenta atrás para poner el broche de oro a su residencia europea en Madrid con su gira 'Las mujeres ya no lloran' en el 'Macondo Park', Shakira se ha convertido en noticia en los últimos días muy a su pesar por su nueva batalla judicial contra Gerard Piqué. A pesar de que la artista colombiana, pensando únicamente en el bienestar de sus hijos Milan (13) y Sasha (11), intentó que este asunto permaneciese en la más estricta privacidad y no trascendiese a la opinión pública para proteger a los menores, la presencia de varios medios de comunicación a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona durante la celebración del juicio contra el exfutbolista para regular el régimen de visitas de los niños, precipitó un aluvión de informaciones al que su equipo legal respondió con un comunicado urgente para aclarar las importantes razones por las que la artista colombiana ha llevado a su expareja ante el juez.

Bajo el título 'Que el esfuerzo no sea de los niños', los abogados de Shakira han defendido que lo único que reclama la cantante de 'Acróstico' es que haya también un esfuerzo por parte de Piqué para disfrutar de los periodos establecidos en su acuerdo para disfrutar de sus hijos. En ningún caso su intención es que se reduzcan el número de encuentros entre el exjugador y los pequeños, pero sí que no tengan que ser ellos los que se desplazen siempre a Barcelona para ver a su padre.

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Y es que a pesar del silencio que ha mantenido hasta ahora, Europa Press ha podido saber que en los tres años que Milan y Sasha llevan residiendo en Miami con su madre, el exfutbolista tan solo ha viajado una vez a Estados Unidos para ver a los niños, mientras que tan solo en el último año los menores han viajado en 7 ocasiones a la ciudad condal -es decir, 14 vuelos transoceánicos de 9 horas de duración-, con el consiguiente prejuicio y desajuste que conlleva por la diferencia horaria y en sus obligaciones diarias en lo que a colegio o prácticas deportivas se refiere.

Es más, en el tiempo que los niños llevan en Madrid con su madre -desde aproximadamente mediados de septiembre- Gerard tampoco se habría desplazado a la capital para verlos, siendo ellos los que han tenido que ir a Barcelona para disfrutar de unos días con su padre.

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De ahí que buscando proteger a sus hijos y pensando tan solo en su bienestar, Shakira haya pedido ante la Justicia que respetando los periodos vacacionales establecidos en el convenio de custodia que firmaron tras su separación -como Navidad, primavera, o verano-, sea el exfutbolista el que vuele a Miami cuando las visitas acordadas sean de pocos días de duración, evitando así a los pequeños los viajes transoceánicos de corta estancia durante el curso académico sin que ello signifique una renuncia a pasar tiempo con su padre.

Una reclamación judicial que la artista en ningún caso quería que se hiciese pública. De ahí que aprovechando un descanso en su residencia europea en Madrid -que finalizará el próximo 12 de octubre con un concierto inolvidable en el Día de la Hispanidad en el que cantará con otros artistas como Bizarrap, Maluma, o Dani Martín- volase en secreto a Barcelona este lunes en un viaje relámpago para intentar llegar a un acuerdo extrajudicial con Piqué.

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Una negociación entre abogados que no dio sus frutos -ante la negativa del equipo legal del exjugador a atender las reclamaciones de Shakira referidas a sus pequeños-, que derivaba en que finalmente tuviesen que verse las caras en los juzgados el martes ante una nube de cámaras, a pesar de que Europa Press tiene costancia de que lo último que imaginaba la cantante es que se produciría una filtración a la prensa de un juicio que nunca quiso que trascendiese a la opinión pública para proteger a Milan y Sasha, su única prioridad como ha vuelto a demostrar una vez más.