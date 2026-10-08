Lagarde dice que BCE puede actuar ante turbulencias "injustificadas" en mercados de deuda

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Luxemburgo, 8 oct (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo este jueves al Eurogrupo que la entidad dispone de herramientas para actuar contra "dinámicas injustificadas y desordenadas" en los mercados de deuda si estas turbulencias "amenazan" la transmisión de su política monetaria a la economía.

Así se lo trasladó a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, según fuentes conocedoras de las conversaciones, tras ser preguntada por el aumento de las primas de riesgo en algunos de los socios de la moneda común.

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La francesa subrayó que el BCE "no comenta (la situación de) países individuales" pero "permanece atenta al buen funcionamiento de los mercados financieros" y " tiene instrumentos para actuar contra dinámicas injustificadas y desordenadas de los mercados que amenazan una transmisión suave de la política monetaria, sujetos a criterios claros de elegibilidad".

Aunque el banco emisor no se ha referido a países concretos, la reunión del Eurogrupo estuvo marcada por las preocupaciones por la deuda de Francia, cuya rentabilidad alcanzó el 4,8 % durante la jornada y cuya prima de riesgo se llegó a situar en 144 puntos básicos.

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Sobre esta cuestión fue preguntado el presidente de este foro, el griego Kyriakos Pierrakakis, quien remarcó que la "diferenciación" que están acometiendo los mercados de deuda no es sinónimo de "fragmentación", al tiempo que remarcó que los ministros están "vigilantes" pero no "alarmados" y tienen confianza en la gestión de las finanzas públicas del Gobierno francés.

Por su parte, el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, apuntó que la rentabilidad de los bonos soberanos ha aumentado "sustancialmente" pero por "razones objetivas", como la mayor oferta tanto de deuda pública por parte de Estados Unidos y de deuda privada emitida por las multinacionales tecnológicas en busca de financiación para sus inversiones en inteligencia artificial (IA) y las expectativas de tipos de interés elevados de los bancos centrales durante un tiempo más prolongado de lo previsto.

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El exprimer ministro letón reconoció que este hecho está afectando más a ciertos países del euro, especialmente a aquellos con un nivel alto de deuda pública que los hace más "vulnerables", por lo que instó a la "cautela" presupuestaria.

Por otro lado, Lagarde trasladó a los ministros que el BCE evaluará "detenidamente" si el reciente aumento de los intereses de la deuda pública puede afectar a la política de tipos del instituto emisor, según las mismas fuentes.

La francesa apuntó durante la reunión que los precios de la energía están subiendo "drásticamente", pero todavía sin evidencias de efectos de segunda ronda, y añadió que los mayores intereses que están pagando ahora los bonos soberanos están "endureciendo" las condiciones de financiación, lo que tendrá un impacto negativo sobre el crecimiento económico y "atenuarán" los efectos inflacionarios de la energía.

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En consecuencia, el BCE analizará detenidamente cómo estos acontecimientos afectan a su posición general de política monetaria". EFE