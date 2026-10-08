La prensa china insta a mantener el diálogo comercial con la UE y rechaza proteccionismo

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Pekín, 8 oct (EFE).- La prensa oficial china instó este jueves a mantener el diálogo con la Unión Europea (UE) en la antesala de la visita al país asiático del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, al tiempo que advirtió de que Pekín "responderá con firmeza" si el bloque aplica nuevas medidas proteccionistas.

En un editorial, el diario de corte nacionalista Global Times subrayó que "el camino a seguir reside en la negociación, no en la imposición de medidas coercitivas", y destacó que la relación económica y comercial entre China y la Unión Europea es de "beneficio mutuo".

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"La interdependencia entre China y la UE no representa un riesgo, y los intereses entrelazados no constituyen una amenaza. La apertura y la cooperación son el camino correcto hacia el desarrollo", destacó el rotativo.

La visita de Sefcovic, que estará este jueves y viernes en Pekín para asistir a la segunda ronda de consultas sobre comercio e inversión con China, evidencia que "la puerta al diálogo permanece abierta", indicó el Global Times.

El viaje del comisario europeo se produce días después de la carta enviada a la Comisión Europea por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en la que instan a la UE a dotarse de nuevos instrumentos de protección frente a prácticas comerciales desleales de terceros países, especialmente de China.

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Respecto a esta misiva, la cuenta Yuyuan Tantian de Weibo, vinculada a la cadena estatal CCTV, advirtió el miércoles de que si la parte europea se empeña en introducir estas "medidas discriminatorias", Pekín "responderá con firmeza" para defender los "derechos e intereses legítimos" de su industria.

Entre las herramientas de las que dispone actualmente China figuran las investigaciones antidiscriminación, sobre la seguridad de las cadenas industriales y de suministro y sobre el impacto de las subvenciones extranjeras, entre otras, apuntó la misma fuente.

"Intentar lanzar nuevas herramientas restrictivas en este momento enrarece, de entrada, el clima de consultas entre China y la UE (...). Si se siguen impulsando, reducirán aún más el espacio para resolver los problemas mediante el diálogo. También echarán por tierra los avances ya logrados en las negociaciones", subrayó esta cuenta.

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La UE insiste en que su relación económica con China es insostenible por el déficit comercial anual de cerca de 360.000 millones de euros y la presión de sectores industriales chinos como los vehículos eléctricos, las baterías, los paneles solares o los productos químicos.

China rechaza esas acusaciones, niega que exista una sobrecapacidad estructural derivada de subsidios o de una demanda interna insuficiente y acusa a la UE de politizar las diferencias comerciales. EFE