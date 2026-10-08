Defensoría del Pueblo de Venezuela vigila presunta intoxicación de al menos 50 estudiantes

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Caracas, 7 oct (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Venezuela informó este miércoles que vigila la evolución de unos 50 estudiantes que presuntamente sufrieron una intoxicación en un centro educativo de Valera, estado Trujillo (oeste), y anunció que se coordinaron acciones interinstitucionales para investigar lo ocurrido.

"La Defensoría Delegada acudió de forma inmediata al Hospital Dr. Pedro Emilio Carrillo para constatar y velar por la atención médica de cada NNA (niños, niñas y adolescentes)", dijo en un mensaje en X que acompañó con fotos de una reunión entre funcionarios del despecho, bomberos, Protección Civil y otros.

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La institución no detalló las edades de los niños y adolescentes afectados, pero indicó que un equipo se mantendrá vigilando su mejoría.

Anunció, asimismo, una coordinación "interinstitucional" para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

Según el Diario de Los Andes, este miércoles se registraron casos de presunta intoxicación en un plantel del municipio Andrés Bello y en otro de Valera, en el estado Trujillo.

La Defensoría, sin embargo, solo se refirió al de Valera.

El diario dijo en su página web que personal de salud, bomberos y Protección Civil se trasladaron a los planteles para atender la situación y trasladar a los jóvenes a centros hospitalarios.

En noviembre de 2024, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó sobre la intoxicación de varias decenas de alumnos en cinco colegios de distintos estados del país, relacionados con retos en redes sociales.

Los casos de aquel momento se relacionaban con el reto viral ‘chroming’, consistente en inhalar sustancias tóxicas de aerosoles, desodorantes, pinturas e insecticidas, según las autoridades. EFE