Colombia

Jóvenes a la E entregará más de 760 subsidios a estudiantes de universidades públicas y del Sena: seleccionados podrán recibir hasta $1.750.000

La inscripción estará habilitada en la plataforma Sicore hasta el martes 13 de octubre para alumnos que iniciaron estudios este año en ambas entidades y cumplan las condiciones definidas por la Agencia Atenea

Alrededor del 40% de jóvenes en Colombia tienen que dejar su municipio de origen para vincularse a la educación superior - crédito John Paz/Colprensa
La convocatoria Jóvenes a la E dispuso 761 beneficios para estudiantes de Bogotá con inscripciones abiertas hasta el 13 de octubre - crédito John Paz/Colprensa
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La convocatoria Jóvenes a la E – Universidades Públicas y Sena 4.2 dispone de 761 beneficios para estudiantes de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (Etitc) y del Servicio Nacional de Aprendizaje Regional Distrito Capital que comenzaron su formación en 2026.

La iniciativa está dirigida a jóvenes que iniciaron estudios en el primer semestre de 2026 en la Etitc, así como a quienes fueron admitidos en programas técnicos laborales del Sena Regional Distrito Capital y empezaron su formación en los trimestres I o II de este año. El objetivo es aportar a su permanencia y a la culminación de sus procesos académicos.

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La postulación se realiza en la plataforma Sicore de la Agencia Atenea: sicore.agenciaatenea.gov.co. Los interesados tendrán hasta el martes 13 de octubre para inscribirse.

La convocatoria asignará 61 beneficios en la Etitc y 700 en el Sena

Del total disponible, 61 beneficios corresponden a estudiantes de la Etitc admitidos en programas de nivel técnico profesional o tecnológico. Los otros 700 cupos están destinados a jóvenes matriculados en programas técnicos laborales del Sena Regional Distrito Capital.

El programa educativo Jóvenes a la U ha beneficiado a 40 mil estudiantes bajo la administración de la alcaldesa, Claudia López - crédito Secretaria de Educación/Sitio web
La distribución de cupos asigna 61 beneficios a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y 700 al Sena Regional Distrito Capital -crédito Secretaria de Educación/Sitio web

Los seleccionados podrán recibir un apoyo económico de sostenimiento de hasta un salario mínimo mensual legal vigente por cada período académico cursado ($1.750.905), equivalente a dos trimestres, siempre que exista disponibilidad presupuestal y se cumplan las reglas operativas del programa.

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Igualmente, las instituciones podrán ofrecer estrategias de bienestar como tutorías académicas, apoyos de alimentación y transporte, acompañamiento psicosocial, acciones de salud y bienestar, y actividades para el aprendizaje de una segunda lengua. La aplicación de estas medidas dependerá de la naturaleza de cada institución y de los recursos disponibles.

Los apoyos no generan deuda ni obligación de reembolso. Sin embargo, las personas beneficiarias deberán cumplir horas de retribución social en favor de la ciudad, bajo las condiciones del Manual Operativo de Jóvenes a la E.

Son varias las estrategias del distrito para impulsar la educación superior a los jóvenes de Bogotá. Foto vía: ogota.gov.co
Los apoyos económicos no generan deuda pero exigen el cumplimiento de horas de retribución social a favor de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

El apoyo puede cubrir hasta siete semestres en la Etitc

La duración máxima del beneficio varía según la institución. Para estudiantes de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, la Agencia Atenea contempla apoyos de hasta siete semestres. En el caso de los programas técnicos laborales del Sena, el límite es de hasta tres semestres.

La asignación comienza únicamente cuando la persona formaliza el beneficio. Por ello, no se reconocerán apoyos económicos ni otros beneficios para períodos académicos que hayan transcurrido antes de completar ese trámite.

Estos son los requisitos para estudiantes de la Etitc

Quienes aspiren desde la Etitc deben ser bachilleres de colegios ubicados en Bogotá y autorizados por la Secretaría de Educación del Distrito, o haber validado el bachillerato mediante una prueba del Icfes presentada en la ciudad. También deben residir en Bogotá, tener hasta 28 años al cierre de las inscripciones y estar admitidos y matriculados para el período 2026-1.

La Secretaría de Educación dio a conocer los canales de atención al ciudadano. Foto vía: bogota.gov.co
La cobertura del subsidio comprende hasta siete semestres para estudiantes de la Etitc y hasta tres semestres en el Sena - crédito Alcaldía de Bogotá

Entre las condiciones, no podrán estar matriculados en otro programa técnico profesional, tecnológico o universitario desde 2025 hasta el cierre de la convocatoria, salvo las excepciones previstas para graduados registrados en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior y algunos estudiantes o egresados del Sena en etapa productiva.

Tampoco podrán participar quienes tengan título profesional universitario o hayan recibido beneficios previos de Jóvenes a la E —antes Jóvenes a la U—, ni de otros fondos y estrategias de la Agencia Atenea o de la Secretaría de Educación.

Las personas graduadas de La U en tu Colegio tienen excepciones frente a algunas de estas condiciones, siempre que su graduación esté reportada por la institución correspondiente ante la Agencia Atenea con corte al 30 de septiembre de 2026 y se postulen a un nivel académico superior.

Los aspirantes del Sena deben tener entre 14 y 28 años

Para los estudiantes del Sena Regional Distrito Capital, el rango de edad permitido va de 14 a 28 años cumplidos al cierre de la inscripción. Deben ser bachilleres de Bogotá, residir en la ciudad y haber sido admitidos y matriculados en un programa técnico laboral cuyo inicio de formación lectiva haya sido en el primer o segundo trimestre de 2026.

Cada taller contará con una duración de 90 minutos y serán anunciadas por las redes sociales y el portal web de la Secretaría de Educación. Foto vía: bogota.gov.co
Los estudiantes del Sena Regional Distrito Capital pueden aplicar a la convocatoria desde los 14 hasta los 28 años cumplidos - crédito Alcaldía de Bogotá

Asimismo, no deben haber cursado simultáneamente otro programa técnico profesional, tecnológico o universitario desde 2025 hasta el cierre de la convocatoria. No pueden ser egresados de programas profesionales universitarios, técnicos profesionales o tecnológicos, ni haber sido beneficiarios de Jóvenes a la E u otras estrategias distritales de acceso y permanencia en educación superior.

ABC para completar la inscripción en Sicore

La postulación exige completar el registro en Sicore dentro de las fechas que publique la Agencia Atenea en su cronograma:

A. Crear o ingresar a la cuenta: el aspirante debe crear usuario y contraseña en Sicore, o acceder con sus credenciales si ya tiene una cuenta.

B. Validar la hoja de vida: es necesario diligenciar o actualizar los datos solicitados, cargar los documentos requeridos y guardar de forma definitiva la información.

C. Elegir la convocatoria: en el módulo de inscripciones se debe seleccionar “Jóvenes a la E – Universidades Públicas y Sena 4.2” y registrar la institución y el programa académico para el cual fue admitida la persona.

Quedan disponibles 30 becas con descuentos significativos para programas de pregrado y posgrado - crédito Alcaldía de Bogotá
La postulación se efectúa en la plataforma Sicore y la priorización de los cupos utiliza la clasificación del Sisbén - crédito Alcaldía de Bogotá

Al finalizar, Sicore enviará una notificación al correo registrado. Si no llega el mensaje, el aspirante debe revisar la carpeta de correo no deseado y consultar directamente el estado de la inscripción en la plataforma. La validez depende del registro exitoso en Sicore, no de la recepción del correo electrónico.

La priorización se hará según el subgrupo del Sisbén —A, B o C—, con preferencia para quienes estén en mayor condición de vulnerabilidad. En caso de empate, se aplicarán criterios como ser mujer, tener hijos, contar con discapacidad, pertenecer a un grupo étnico, ser víctima del conflicto armado o ser persona migrante. Si la igualdad persiste, se realizará un sorteo aleatorio.

Las personas elegibles deberán revisar los resultados en Sicore y, si reciben el beneficio, seleccionar la opción “Aceptar beneficio” y firmar la carta de compromiso dentro del plazo establecido. Quienes no completen este paso perderán el cupo, que podrá reasignarse a integrantes de la lista de espera.

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