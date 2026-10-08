Japón registró un superávit por cuenta corriente de 22.965 millones de euros en agosto

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Tokio, 8 oct (EFE).- Japón registró un superávit por cuenta corriente de 4,06 billones de yenes (unos 22.965 millones de euros) el pasado agosto, informó este jueves el Gobierno japonés.

La cifra es un 12 % superior al saldo anotado en el mismo mes del año anterior, según los datos preliminares publicados por el Ministerio de Finanzas del archipiélago.

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La balanza comercial japonesa tuvo en el octavo mes del año un déficit de 687.700 millones de yenes (3.888 millones de euros), en contraste con el superávit de 113.800 millones de yenes (643 millones de euros) del año pasado, y supone además un empeoramiento frente al déficit de 399.900 millones de yenes (2.261 millones de euros) del mes precedente.

Las exportaciones aumentaron un 16,9 % interanual, hasta los 9,86 billones de yenes (55.752 millones de euros), mientras que las importaciones crecieron un 26,7 %, hasta alcanzar los 10,55 billones de yenes (59.657 millones de euros).

La balanza de servicios registró un déficit de 115.800 millones de yenes (654 millones de euros), una mejoría frente al déficit de 266.700 millones de yenes (1.508 millones de euros) registrado el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la cuenta de rentas registró un saldo positivo por valor de 5,13 billones de yenes (29.010 millones de euros), un 21,6 % interanual más.

La cuenta de transferencias registró un déficit por valor de 267.700 millones de yenes (1.513 millones de euros), lo que supone una reducción interanual del 39,4 %.

La balanza de pagos refleja los pagos e ingresos por intercambios con el exterior de bienes, servicios, rentas y transferencias, y está considerada uno de los indicadores comerciales más amplios de un país. EFE