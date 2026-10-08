Kaláshnikov entrega al Ejército ruso lanzagranadas acoplados para su uso en Ucrania

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Moscú, 8 oct (EFE).- El consorcio ruso Kaláshnikov, uno de los mayores fabricantes de armas del mundo, entregó este jueves a los militares rusos que combaten en Ucrania una gran partida de lanzagranadas acoplados GP-34 y cumplió en su totalidad el contrato anual de suministros para este año.

"Kaláshnikov suministró un lote de lanzagranadas GP-34 de 40 mm acoplados a un cliente de las fuerzas de seguridad rusas" de Rusia en Ucrania, señaló la empresa en su canal de Telegram.

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Según el consorcio, el suministro de este armamento, "muy solicitado en la zona de la operación militar especial (...) fue enviado a tiempo", con lo cual el contrato de 2026 "se ha cumplido íntegramente".

"El lanzagranadas GP-34 de 40 mm acoplable está diseñado para atacar personal y vehículos sin blindaje con granadas y proyectiles termobáricos a distancias de hasta 400 metros", señaló Kaláshkivov.

Además, estas piezas pueden ser utilizadas por las fuerzas del orden, con el uso de municiones no letales, granadas aturdidoras o bengalas VOG-25.

"El GP-34 presenta un diseño de carga por la boca, típico de este tipo de arma, lo que garantiza una alta cadencia de fuego y facilidad de carga y descarga", añadió la corporación, al señalar que es compatible con los fusiles de asalto Kaláshnikov modernos de cañón de 415 mm y el fusil de asalto Níkonov AN-94.

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Estos lanzagranadas son utilizados por el ejército y las fuerzas de interior rusas desde hace más de dos décadas.

El consorcio Kaláshnikov, sancionado por la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y otros países por la guerra de Ucrania, es el principal fabricante de armas de fuego ligeras de Rusia. EFE