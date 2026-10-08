Irán recibe el primer vuelo de una compañía internacional desde el comienzo de la guerra

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Teherán, 8 oct (EFE).- El Aeropuerto Internacional Imán Jomeiní de Teherán recibió este jueves el primer vuelo de una compañía internacional -Iraqi Airways- en el país persa desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos y en medio de los intentos estadounidenses de imponer un bloqueo aéreo contra la República Islámica.

La cadena estatal iraní Press TV informó de la llegada a primera hora de la mañana a Teherán de un vuelo de la compañía Iraqi Airways que procedía de la ciudad iraquí de Nayaf.

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La reanudación de los vuelos de Iraqi Airways con el país vecino se debe a una “autorización especial” que Estados Unidos concedió al país árabe a finales de septiembre tras la entrada en vigor de sanciones estadounidenses contra el sector aéreo iraní, por lo que no implica la reanudación de los vuelos internacionales de forma general.EFE