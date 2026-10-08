Guterres advierte de riesgos para el acuerdo de paz tras giro en seguridad de Colombia

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Bogotá, 8 oct (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió este jueves de los riesgos para la implementación del acuerdo de paz en Colombia tras los cambios en la política de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que puso fin a los diálogos con grupos armados ilegales y reforzó las operaciones militares.

Así lo manifestó en su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, correspondiente al periodo entre el 27 de junio y el 26 de septiembre y que será presentado el próximo 12 de octubre en Nueva York.

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"Los próximos años serán decisivos para consolidar los avances logrados hasta la fecha y aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan", afirmó Guterres.

El secretario general señaló que el Gobierno de De la Espriella es el tercero que hereda las instituciones, compromisos y avances derivados del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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Sin embargo, señaló que, aunque el Ejecutivo ha manifestado su intención de cumplir la Constitución y las obligaciones jurídicas del pacto, todavía no ha definido plenamente su enfoque para la implementación.

El secretario general consideró que la aplicación del acuerdo puede contribuir a cumplir con algunas de las prioridades del nuevo Gobierno, como la reducción de la violencia y la ampliación de la presencia del Estado.

Desde que De la Espriella asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto, el Gobierno puso fin a los procesos de diálogo con los grupos armados ilegales e intensificó la actividad militar, con énfasis en el control territorial y la captura de los altos mandos de esas organizaciones.

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Guterres apuntó que, tras clasificar a todos los grupos armados como organizaciones terroristas, "se han reportado múltiples operaciones" contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y contra las disidencias de las FARC los días 11, 27 y 30 de agosto, en los que "se reportaron 36 muertos, 5 de ellos de entre 15 y 16 años".

En este contexto, la Misión verificó durante el periodo analizado el asesinato de ocho excombatientes de las FARC, seis de ellos en agosto, con lo que la cifra de antiguos miembros de esa guerrilla asesinados en lo que va del año asciende a 13.

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La ONU señaló además que más de 11.000 excombatientes continúan en el proceso de reincorporación, que considera uno de los principales logros del camino hacia la paz, aunque advirtió de la necesidad de garantizar su financiación, seguridad y sostenibilidad para evitar la reproducción de la violencia.

"Garantizar su financiación adecuada y su sostenibilidad sigue siendo fundamental para prevenir la reproducción de la violencia, disuadir el reclutamiento por parte de grupos armados y mantener la confianza en el proceso de paz", expresó el secretario general.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó también la resiliencia de la sociedad colombiana tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

"Colombia ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para superar la adversidad", afirmó Guterres, quien consideró que el apoyo internacional seguirá siendo necesario para consolidar los avances del proceso de paz y ayudar al país a superar los obstáculos que persisten. EFE

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