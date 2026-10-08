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El juicio por la muerte de Maradona dicta decenas de años de prisión por homicidio

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La Fiscalía de San Isidro (Buenos Aires, Argentina) solicitó este jueves 12 años de prisión para el médico de Diego Armando Maradona, y otras penas más para seis de los siete imputados en el largo proceso que investiga la muerte del astro del fútbol.

Según recoge el medio Clarín, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron penas de cárcel para el neurocirujano Leopoldo Luque (12 años), la coordinadora médica por parte de Swiss Medical Nancy Forlini (10) y la psiquiatra Agustina Cosachov (8) por "homicidio con dolo eventual", y para el psicólogo Carlos Díaz (5), el coordinador de enfermeros Mariano Perroni (4) y el enfermero Ricardo Almirón (4) por "homicidio culposo".

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En su exposición ante el Tribunal Oral en Criminal (TOC) N° 7, los fiscales apuntaron que Luque "hizo todo lo posible para que las cosas salieran mal". "Todos ellos asumieron voluntariamente ese rol y en el marco de esa temible intervención, infringieron los deberes a su cargo, ejecutaron acciones contrarias al arte de curar y colocaron a Maradona en una condición de desamparo y librado a su suerte", dijo Ferrari.

"A los imputados poco les importó la vida del paciente", añadió, pidiendo absolución para el médico clínico Pedro Di Spagna. En la sala ante los jueces se encontraban todos los imputados, las hijas de Maradona, Dalma, Gianinna y Jana; las hermanas Kity y Claudia; y también sus ex parejas, Claudia Villafañe y Verónica Ojeda.

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Según la acusación pública, Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 por una insuficiencia cardíaca "con una agonía de hasta 12 horas" y concluyó que el desenlace había sido previsible y que la acción de los médicos fue "deficiente, ineficiente e indiferente". El juicio se había tenido que anular y posponer en 2025 porque se destapó que la magistrada estaba realizando una serie documental.

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