Feijóo pide a Sánchez aclarar quien dio la orden de "deshacerse" de la jueza que investigaba a su hermano

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha urgido este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a que aclare hoy mismo quien dio la orden de "deshacerse" de la jueza Beatriz Biedma que investigaba a su hermano por "corrupción".

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, Feijóo ha destacado que hoy mismo ha comparecido la jueza ante la Audiencia Nacional y ha resaltado que la Guardia Civil tiene "constancia" de que "la cloaca del PSOE contactó con un clan para borrar del mapa a una jueza".

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Tras asegurar que era una jueza que "les molestaba" porque "investigaba la corrupción del PSOE", Feijóo ha advertido de que en este momento la Audiencia Nacional "investiga si el PSOE quiso contratar sicarios" para "quitarse de encima a la jueza que investiga a su hermano".

"Esto no es normal. Ni siquiera después de soportar ocho años de mentiras, de trampas, de delitos y de corrupción, pensé que llegaríamos a un abismo moral como éste", ha afirmado, para añadir que se trata del "partido del Gobierno".

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"QUE RESPONDAN QUIEN DIO LA ORDEN"

El líder del PP ha criticado el "silencio" del PSOE y de Pedro Sánchez, a los que ha recriminado que sigan sin "explicar nada". Según ha dicho, su formación no va a permitir que sigan callados sin ofrecer aclaraciones.

"España no se merece a esta gente. El presidente del Gobierno tiene que aclarar hoy mismo quién dio la orden de deshacerse de la jueza que investigaba a su hermano por corrupción. La mera posibilidad provoca escalofríos. Por tanto, que respondan quién dio la orden", ha exigido, para añadir que esto "supera todo lo visto o imaginado".

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Feijóo ha recordado que este martes el PP solicitó la imputación del Partido Socialista por cinco delitos --entre ellos el de financiación irregular-- y hoy la Fiscalía Anticorrupción ha dicho que "el partido del Gobierno tiene indicios de criminalidad".

"Hicimos bien en pedir la imputación del PSOE, hicimos bien en decir que son la mafia y hacemos bien en darlo todo por echarles del Gobierno. Los mafiosos a la cárcel o a la oposición, pero no dirigiendo el futuro de los españoles", ha manifestado.

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El presidente del PP ha afirmado que el 29 de noviembre los españoles no elegirán sólo en las urnas quién gobierna España sino también elegirán "el listón" de lo que están dispuestos a tolerar: "decencia o delincuencia".

"EL PP NO LES VA A PASAR UNA"

Feijóo ha criticado la forma de conducirse de Sánchez y su Gobierno en esta legislatura porque cuando "han fallado", "nunca han pedido disculpas" y "nunca ha sido culpa suya". "Y cuando alguien lo ha denunciado, el problema era quién lo denunciaba. Y quisieron eliminar a quien lo investigaba. Eso no lo vamos a olvidar nunca", h enfatizado.

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El líder del PP ha dejado claro que el PP no le va a dejar "pasar una" al PSOE después de las revelaciones que están conociendo en materia de corrupción o con la jueza Biedma. "Pedimos a los españoles que tampoco les pasen una", ha señalado.

Feijóo ha indicado que hay que "pasar por encima de esta decadencia, democráticamente" y traer el "cambio a España. "El cambio es una limpieza total, una regeneración política, institucional y moral", ha finalizado.