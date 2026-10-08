Unicef alerta sobre la violencia de género contra niñas en República Dominicana

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Santo Domingo, 8 oct (EFE).- El 54,9 % de los niños y niñas de entre 1 y 14 años en República Dominicana ha experimentado algún método violento de disciplina, una realidad que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) vincula con prácticas y normas de género que pueden comenzar a limitar la autonomía de las niñas desde la infancia.

En un comunicado emitido este jueves con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Niña el próximo 11 de octubre, Unicef llamó a cuestionar prácticas cotidianas que, bajo la apariencia de cuidado o protección, pueden convertirse en mecanismos de control.

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La nota recoge el testimonio de María Almonte (nombre cambiado), que tenía 6 años cuando una rutina de peinado se convirtió en un episodio de violencia que todavía recuerda.

"Mi mami siempre me partía el pelo con un peine y después cogía una tenaza para aplacarlo. Un día me dio un jalón tan grande que doblé la cara (...) me pegó la tenaza en la cabeza y eso me dolió mucho más", cuenta María, hoy de 13 años.

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Unicef señaló que el problema no está en elegir un peinado o cuidar el cabello de determinada manera, sino en que estas prácticas se impongan mediante golpes, jalones, insultos o presión psicológica.

Las normas de género también pueden manifestarse en la asignación desigual de tareas domésticas, las restricciones a la movilidad o las expectativas sobre la apariencia de las niñas, prácticas que pueden afectar su tiempo para estudiar, jugar y desarrollar sus intereses.

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Según los datos de la ENHOGAR-MICS 2025 citados por Unicef, el 54,9 % de los niños y niñas de 1 a 14 años ha experimentado disciplina violenta, ya sea mediante castigo físico o agresión psicológica. Entre los menores de 3 y 4 años, la proporción alcanza el 61,4 %.

El representante de Unicef en República Dominicana, Carlos Carrera, afirmó que las niñas tienen derecho a crecer libres de violencia y de estereotipos que condicionen "quiénes pueden ser, cómo deben verse o qué decisiones pueden tomar".

El organismo advirtió además de que las normas restrictivas de género pueden limitar las oportunidades y la autonomía de las adolescentes y estar relacionadas con riesgos como las uniones tempranas y el embarazo adolescente.EFE