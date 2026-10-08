Elma Sáiz acompañará a los Reyes en su visita a Melilla la próxima semana

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha adelantado hoy que acompañará a los Reyes Felipe VI y Letizia en su visita a Melilla, que realizarán la próxima semana, en la que también irán a Ceuta.

Saiz ha realizado estas declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press, al ser preguntada si ella iba a compañar a los Reyes en su visita a las ciudades autónomas que tendrá lugar los días 13 y 14 de octubre.

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La portavoz del Ejecutivo ha señalado que se están ultimando los detalles pero que cree que ella les acompañará a Melilla. El ministro y mando único para la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ya anunció que él acompañaría a Don Felipe y Doña Letizia en su visita a Ceuta.