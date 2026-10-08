El Parlamento de Etiopía aprueba un nuevo Gobierno mientras sigue el conflicto en Tigré

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Nairobi, 8 oct (EFE).- El Parlamento de Etiopía aprobó este jueves por unanimidad el nuevo Gobierno propuesto por el primer ministro, Abiy Ahmed, tras su victoria en las elecciones generales del pasado 1 de junio y mientras siguen los combates entre el Ejército y milicias afines contra los rebeldes de la región norteña de Tigré.

Según informó la Oficina del Primer Ministro, la Cámara de Representantes del Pueblo (Cámara Baja del Parlamento) validó de manera unánime el Ejecutivo de 23 miembros (22 ministros y un vice primer ministro) presentado por Abiy.

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Entre las nominaciones, destaca que el hasta ahora ministro de Planificación y Desarrollo (cartera ahora renombrada como de Estrategia Nacional), Fitsum Assefa, pasará a dirigir el Ministerio de Finanzas.

Se trata de un cargo clave después de las reformas económicas impulsadas en los últimos años por Abiy para liberalizar su mercado, atraer más inversiones privadas y reestructurar su deuda bajo el Marco Común del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes).

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Al frente del Ministerio de Innovación y Tecnología destaca Frehiwot Tamiru, exdirectora ejecutiva de Ethio Telecom, la empresa estatal de telecomunicaciones; mientras Gedion Timothewos seguirá liderando el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Abiy juró este lunes su cargo para un segundo mandato de cinco años en Etiopía, segundo país más poblado de África, en una sesión conjunta de la Cámara de Representantes del Pueblo y la Cámara de la Federación (Cámara Alta), que dio inicio a la séptima legislatura.

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El Partido de la Prosperidad (PP) del primer ministro revalidó la mayoría absoluta en los séptimos comicios generales del 1 de junio, en un país en el que la oposición denunció represión, el Estado controla la mayor parte de los medios de comunicación y que afronta conflictos armados por tensiones étnicas.

Mientras Abiy tomaba posesión, el Ejército de Etiopía y sus milicias aliadas proseguían su lucha contra el insurgente Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), que el pasado fin de semana perdió el control de la capital de esa región septentrional, Mekelle, y trasladó su Gobierno rebelde a un lugar no especificado.

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Ese conflicto es uno de los grandes desafíos que tienen por delante Abiy, de 50 años y en el poder desde 2018, y su nuevo Gobierno.

Adís Abeba ha logrado rápidos avances en Tigré -región fronteriza con Eritrea- desde que, tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones, estallaran fuertes enfrentamientos con el FPLT, que anunció una "guerra defensiva" el pasado 23 de septiembre.

Estas acciones avivan los temores al posible estallido de otra devastadora guerra como el conflicto que enfrentó entre 2020 y 2022 al FPLT y el Gobierno etíope, en el que murieron al menos 600.000 personas, según la Unión Africana.

La situación se agrava más por la ruptura de relaciones con la vecina Eritrea, a la que Adís Abeba acusa de financiar a grupos rebeldes etíopes -algo que niega Asmara- y de hacer incursiones militares en su territorio. EFE