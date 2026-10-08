Anthropic lanza Claude Haiku 5.5, su modelo pequeño "más económico, rápido y potente"

08/10/2026 Nuevo modelo Claude Haiku 5.5 de Anthropic. POLITICA ANTHROPIC

Guardar

Anthropic ha presentado su nuevo modelo pequeño de inteligencia artificial (IA) Claude Haiku 5.5, al que define como "el más rápido y económico" lanzado hasta la fecha, al estar disponible a un precio hasta un 90 por ciento inferior al de Claude Haiku 4.5, además de ser el primero en introducir ajuste de esfuerzo para esta familia de modelos.

La tecnológica ha detallado que este nuevo modelo está pensado para tareas "de alto volumen y sensibles al costo", por lo que puede manejar cargas de trabajo rápidas y repetitivas de forma más asequible, como generar resúmenes, consultas a bases de datos y solicitudes de clasificación.

PUBLICIDAD

Asimismo, gracias a su rapidez a la hora de operar, Haiku 5.5 también está pensado para tareas que requieren velocidad, como la atención al cliente en tiempo real y el uso del navegador, como ha explicado Anthropic en un comunicado.

Cabe destacar que esta rapidez no va acompañada de un recorte de rendimiento. Según los resultados registrados en distintos 'benchmarks' Haiku 5.5 supera a Haiku 4.5 en pruebas como OsWorld 2.1 (uso de la computadora) con un 72,4 por ciento frente a un 15,7 por ciento.

PUBLICIDAD

Lo mismo ocurre en Humanity's Last Exam, que mide el razonamiento multidisciplinario, donde Haiku 5.5 ha obtenido un 57,4 por ciento con uso de herramientas, frente a un 18,7 por ciento por parte de Haiku 4.5.

Por otra parte, la compañía también ha subrayado su uso como complemento para otras tareas de mayor complejidad. Esto se debe a que se puede integrar con sus modelos de mayor tamaño y capacidad Opus 5.5 y Sonnet 5.5 como "subagente en trabajos de codificación".

PUBLICIDAD

Todo ello, lo hace como el modelo más económico de la compañía. Esto se debe a que Claude Haiku 5.5 tiene un precio hasta un 90 por ciento inferior al de Claude Haiku 4.5 para solicitudes de hasta 100.000 tokens. Este porcentaje se reduce al 50 por ciento inferior para solicitudes superiores a 100.000 tokens.

Asimismo, de media, Anthropic ha detallado que ahora cuesta alrededor de un 75 por ciento menos de mantenerlo en funcionamiento.

EL PRIMERO DE LA SERIE HAIKU CON AJUSTE DE ESFUERZO

Otra novedad que agrega este modelo es que es el primero de la serie Haiku en contar con ajuste de esfuerzo regulable. Es decir, que los usuarios pueden decidir si priorizan el coste o la inteligencia a la hora de utilizarlo para resolver sus solicitudes.

PUBLICIDAD

Así, los usuarios podrán escoger si utilizar Haiku 5.5 con un nivel de esfuerzo bajo (el más económico), medio, alto, muy alto o el máximo esfuerzo (el más caro).

Además, Anthropic ha asegurado que el nuevo modelo muestra mejoras significativas en casi todas sus pruebas de evaluación de alineación, en comparación con la versión 4.5. Concretamente, han disminuido los casos de comportamiento desalineado y menos disposición a cooperar con acciones maliciosas.

PUBLICIDAD

Al hilo, la compañía ha subrayado que ha introducido medidas de seguridad más restrictivas para Haiku 5.5, "pero menos restrictivas que las aplicadas en otros modelos recientes". Como resultado, permite "una gama más amplia de tareas defensivas" que las medidas de seguridad de Sonnet 5.5, pero siguen bloqueando las pruebas de penetración y otras técnicas utilizadas por atacantes.

Con todo, Claude Haiku 5.5 ya está disponible en todas las plataformas, incluido Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure.

Junto con el lanzamiento de Haiku 5.5, Anthropic ha compartido que están introduciendo mejoras adicionales en la relación calidad-precio de sus otros modelos. Así, ha reducido en un 50 por ciento el precio de las lecturas de caché en Claude Sonnet 5.5, lo que se traduce en una reducción de aproximadamente el 20 por ciento en el coste total del modelo para la mayoría de las tareas de agentes.

PUBLICIDAD

Además, han presentado un nuevo crédito mensual de API para sus suscriptores de Claude Max y Team, diseñado para "ayudar a los usuarios a crear nuevos agentes y aplicaciones que se ejecutan en la plataforma Claude".