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Agenda audiovisual de Europa Press para el 8 de octubre

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Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 8 de octubre de 2026:

1.- 09.00 horas: En Madrid, presentación oficial XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, con el presidente de CEOE y presidente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) Antonio Garamendi, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, el secretario general Iberoamericano (SEGIB), Andrés Allamand, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. En la sede de CEOE (C/Diego de León, 50).

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2.- 09,30 horas: en Mérida, la Asamblea de Extremadura celebra pleno ordinario, en el Hemiciclo de la Cámara regional.

3.- 10.00 horas: Los acampados de O Obradoiro culpan a la "violencia rentista" de la muerte de Maricarmen.

4.- 10.15 horas: En Madrid, la jueza Beatriz Biedma, encargada de la investigación judicial a David Sánchez, hermano del presidente de Gobierno, declara como perjudicada en el 'caso Leire Díez'. Audiencia Nacional.

5.- 10:45h Rueda de prensa del Bloc Papallona para anunciar un gran paso adelante en la lucha contra el fondo buitre New Amsterdam Developers (Barcelona).

6.- 11.30 horas: Altar en homenaje a Maricarmen a las puertas de su casa en Retiro.

7.- 12.00 horas: En Madrid, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido. Sede del PP (C/ Génova, 13)

8.- 12.30 horas: En Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene en la clausura de la reunión del Consejo Internacional de IA, en la sede del Ministerio (C/ del Mármol, 2).

9.- 13.30 horas: En Madrid, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ofrecerá declaraciones a los medios de comunicación tras presidir la reunión de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional. En el Ministerio de Trabajo y Economía Social (Paseo de la Castellana, 63).

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10.- 13.30 horas.- En VITORIA, el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, clausuran la jornada 'Paz Mundial desde la perspectiva del ámbito local'. En el Palacio de Congresos Europa (sala Green).

11.- 15.00 horas: En Luxemburgo, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atiende a los medios antes de participar en la reunión del Eurogrupo.

12.- 19,00 horas: En Sevilla, concentración de los acampados en Sevilla.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv

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