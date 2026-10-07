Senado de Perú autoriza viaje de Fujimori a El Salvador y España por Cumbre Iberoamericana

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Lima, 7 oct (EFE).- El pleno del Senado de Perú aprobó este miércoles la iniciativa legislativa que plantea los viajes de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador, del 28 al 31 de octubre, y a España, del 2 al 6 de noviembre, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

Con 38 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención, el pleno del Senado aprobó el documento presentado por Fujimori el lunes, que ya estaba aprobado por el Consejo de Ministros y suscrito por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien se encargará del despacho durante la ausencia de la mandataria, ya que también es el vicepresidente peruano.

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El Senado debe autorizar mediante una votación las salidas del país de Fujimori, un paso obligatorio según la legislación peruana cada vez que el presidente viaja al extranjero.

Según el oficio, la agenda de la gobernante en El Salvador incluye un encuentro privado con el presidente Nayib Bukele, quien invitó personalmente a Fujimori, y reuniones con ministros de Estado de las carteras de Seguridad, Salud y Educación.

Además, la comitiva oficial peruana prevé realizar visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), al Hospital Rosales y a una escuela pública emblemática del país centroamericano.

Posteriormente, la mandataria planea viajar a España para asistir a las sesiones de la XXX Cumbre Iberoamericana, que conmemora los 35 años de la Declaración de Guadalajara, y donde están invitados los 22 países que conforman esta comunidad.

En esta edición, que se celebrará el 4 y 5 de noviembre próximo, se abordarán temas de cooperación bilateral frente a la delincuencia organizada transnacional, la gestión del riesgo de desastres vinculada al fenómeno climatológico de El Niño y la firma de la Declaración de Madrid.

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Desde que juró como presidenta el pasado 28 de julio, Fujimori ha realizado un viaje fuera del país, del 21 al 25 de septiembre a Nueva York, donde participó en el debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y sostuvo reuniones bilaterales con jefes de Estado, empresarios y representantes de instituciones.EFE