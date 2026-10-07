Gobierno crea comisión que planificará "desarrollo integral" de los 28 salares bolivianos

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La Paz, 7 oct (EFE).- El Gobierno de Bolivia anunció este miércoles la creación de una comisión que elaborará un plan para el "desarrollo integral" de los 28 salares existentes en el país, en el que la extracción del litio y el turismo no sean los únicos componentes para el crecimiento de esas zonas.

La 'Comisión Interministerial por el Desarrollo Integral de los Salares' fue presentada a los medios por el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, y el viceministro de Recursos Evaporíticos, Luis Osorio.

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Además de Hidrocarburos, también integran esa instancia los ministerios de Gobierno (Interior), de la Presidencia, de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, "con el objeto de desarrollar un plan integral en los salares", precisó Blanco.

"El objetivo es desarrollar económicamente a los 28 salares y, conjuntamente con los pobladores de esos salares, lograr que este recurso natural tan importante que es el litio sirva para generar riqueza en Bolivia", afirmó.

El ministro indicó que los planes proyectados hasta ahora para los salares se centraron en "extraer el litio, pero no en desarrollar las capacidades que tienen esos lugares", por lo que remarcó la necesidad de dotar "las infraestructuras necesarias" a los pobladores de esas zonas.

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"Esperamos empezar a trabajar para darles todas estas necesidades que tienen y que el turismo no sea solamente lo único en el salar y que el litio sea una razón más del crecimiento, pero no la razón fundamental del crecimiento de los salares", agregó.

Osorio explicó por su parte que la idea del plan integral surgió en distintos encuentros que el ministerio ha tenido desde principios de año con comunidades en las regiones andinas de Potosí y Oruro, donde están los principales salares bolivianos.

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El viceministro destacó que el desarrollo planteado debe "velar por el cuidado del medioambiente" y tener en cuenta "las necesidades específicas que tiene cada comunidad" para que "todos ganemos".

Para esto, el plan se trabajará junto a sectores como los gobiernos locales y pueblos indígenas, principalmente de las zonas donde están los salares, agregó.

Según un cálculo del Gobierno de Luis Arce (2020-2025), Bolivia posee unas reservas de 23 millones de toneladas de litio, la mayoría en el salar de Uyuni que, con una extensión de más de 10.000 kilómetros cuadrados, es también uno de los principales destinos turísticos del país.

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La industrialización del litio es un proyecto anhelado desde hace décadas en Bolivia, pero que no logra despegar.

En 2023, en Uyuni se inauguró un complejo industrial estatal con una capacidad de producción de 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio que no ha llegado a operar plenamente porque tiene defectos de diseño.

El Gobierno de Arce trató de avanzar con la tecnología de extracción directa (EDL), pero los contratos firmados con empresas de China y Rusia quedaron en suspenso por críticas sobre todo de las comunidades indígenas de Potosí que reclamaron que no se hicieron estudios de impacto ambiental. EFE

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