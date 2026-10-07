El Congreso decreta estado de emergencia por la sequía generada por El Niño en El Salvador

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San Salvador, 7 oct (EFE).- La Asamblea Legislativa de El Salvador decretó este miércoles un estado de emergencia nacional por los efectos de la sequía generara por el fenómeno de El Niño, que ha puesto en riesgo la cosecha de granos básicos en el país centroamericano.

Según la información oficial, el fenómeno de El Niño comenzó en El Salvador entre junio y julio pasados, causado sequía, calor extremo y escasez de lluvias, y se espera que el impacto mayor se presentará entre enero y abril de 2027.

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"Declárase Estado de Emergencia Nacional, en todo el territorio de la República a partir de la entrada en vigencia del presente decreto", establece el decreto aprobado por 59 votos de sesenta diputados y que regirá durante seis meses.

Entre las medidas que establece la declaración de emergencia están "el resguardo y protección de la seguridad alimentaria y nutricional de la población en general y de los afectados por la situación meteorológica en particular".

Además de "la prevención de impactos negativos en la producción nacional, particularmente en el área de la agricultura, la agroindustria y la ganadería".

El estado de emergencia nacional se da más de cuarenta días después de que el Gobierno declaró una alerta roja por la sequía, lo que para los diputados "evidencia la existencia de un riesgo que requiere la adopción de medidas extraordinarias, coordinadas y oportunas".

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La diputada Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), criticó que la emergencia se declarara hasta este miércoles, cuando se conocía desde marzo de 2026 el desarrollo de El Niño.

"Hemos tenido cinco ministros (de agricultura) y ningún ha hecho su trabajo, no tenemos ningún plan para la agricultura en este país, seguimos hechos pedazos en agricultura", acotó.

Claudia Ortiz, legisladora del opositor Vamos, recriminó al partido gobernante, Nuevas Ideas (NI), que "han dejado (que la situación) que se convierta en emergencia" y alertó que en ocasiones anteriores se ha dado al Gobierno "un cheque en blanco para hacer compras sin mayor control".

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El presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), Luis Treminio, señaló, en una reciente entrevista a EFE, que cerca de 6,9 millones de quintales de maíz, frijol y sorgo o el 100 % de la siembra de agosto y septiembre, estarían en riesgo como consecuencia de la sequía.

En tanto, la producción de granos básicos sembrados en mayo registrarían una pérdida de entre el 20 % y 30 %.

Según las autoridades de la cartera de Medio Ambiente, El Salvador vivió en 2026 el mes de agosto "más seco" desde que se llevan registros oficiales del comportamiento del clima en 1971.

En este mismo mes se registró una caída del 57 % de la lluvia, para un acumulado de 134,9 milímetros por debajo del promedio de 313,6 milímetros.EFE