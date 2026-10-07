Los miembros de la AIE apoyan acelerar la liberación de 100 millones de barriles de la reserva de petróleo

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Los miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) han apoyado acelerar la liberación de reservas de petróleo anunciada el pasado mes de marzo, de la que aún restan unos 100 millones de barriles, con miras a completarla lo antes posible, según el director ejecutivo de la entidad, Fatih Birol.

Asimismo, en su reunión de este miércoles, los miembros de la AIE también respaldaron la priorización de la liberación de reservas de diésel, en la medida de lo posible, dada la actual escasez en los mercados de este carburante, mientras que acogieron con beneplácito la declaración de los líderes del G7 sobre seguridad energética mundial y estabilidad del mercado, incluido su énfasis en la importancia de la libre circulación del comercio de energía.

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Según ha indicado el director ejecutivo de la AIE, hasta la fecha se han liberado aproximadamente 325 millones de barriles de petróleo en el marco de la acción colectiva anunciada en marzo, incluyendo algunos países que han liberado volúmenes mayores a los comprometidos inicialmente, por lo que la liberación total de las reservas prometidas pero aún no liberadas aportaría aproximadamente 100 millones de barriles al mercado.

Por otro lado, ha indicado que los gobiernos miembros de la AIE aún cuentan con importantes reservas públicas de petróleo de emergencia, equivalentes a unos 1.100 millones de barriles, incluidos más de 200 millones de barriles de diésel, añadiendo que "la AIE está preparada para liberar más de estas reservas al mercado si fuera necesario".

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La semana pasada, los países del G7 decidieron liberar, de manera inmediata y a lo largo de un periodo de cuatro meses, un total de 100 millones de barriles de petróleo crudo y diésel.