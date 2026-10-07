Tres de los niños que han muerto en el ataque ruso a Priluki tenían solo un año de edad

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Kiev, 7 oct (EFE).- Tres de los niños que han muerto en el ataque ruso contra la ciudad de Priluki de la región de Cherníguiv del norte de Ucrania, en el que han perdido la vida al menos 18 personas, tenían solamente un año de edad, según informó a través de su cuenta de X el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"En estos momentos se sabe de 18 personas muertas, cuatro de ellas niños: Oleksandr, Kirilo y Serguí, que tenían solo un año, y Maksim, de ocho", dijo.

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El mandatario ucraniano explicó que, en el momento de la publicación de su mensaje, los servicios de emergencias seguían buscando desaparecidos entre los escombros del edificio de viviendas de varias plantas destruido en el ataque ruso, que se produjo durante las primeras horas de este miércoles.

Zelenski agregó que 15 personas, entre ellas un menor, fueron rescatadas con vida bajo los cascotes.

El presidente ucraniano dijo de ésta y otras acciones del Ejército ruso que obedecen a "una elección deliberada del terror". Los ataques contra la retaguardia han matado este miércoles a al menos 24 personas en todo el país, incluyendo a las víctimas de Priluki.

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"Esto es lo que elige Moscú pese a todos nuestros esfuerzos con nuestros socios para avanzar hacia la paz", dijo Zelenski, que pidió reaccionar a los ataques letales de hoy con más presión sobre Rusia y ayuda militar adicional para Ucrania.

"Es importante que los líderes lo entiendan. Es importante que el mundo no calle hoy", concluyó. EFE

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