Presidente de AFA tras último partido de Messi: "tu historia con Argentina no termina acá"

Guardar

Buenos Aires, 7 oct (EFE).- El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, despidió este miércoles a Lionel Messi con una emotiva carta publicada en Instagram, un día después del último partido del capitán con la selección argentina, y aseguró que su historia con la Albiceleste “no termina acá”.

“Hoy termina un ciclo. Pero tu historia con la Argentina no termina acá”, escribió el presidente de la AFA, quien calificó a Messi como su "héroe favorito” y repasó su recorrido con la selección argentina durante más de dos décadas.

PUBLICIDAD

“De corazón, para el mejor del Mundo”, escribió Tapia como introducción a la carta, en la que repasó el recorrido con la selección argentina durante más de dos décadas.

Tapia destacó especialmente el compromiso del hasta ayer capitán de la selección con la camiseta argentina, incluso durante los momentos más difíciles, así como su humildad, su vínculo con sus compañeros y su actitud con los futbolistas que se incorporaron posteriormente al seleccionado.

PUBLICIDAD

Resaltó también la capacidad de Messi para poner al equipo por encima de cualquier individualidad, inclusive sobre la suya.

La carta repasa algunos de los principales logros de la selección argentina durante la etapa de Messi: las Copas América, la Finalissima y el Mundial de Catar 2022.

“Hiciste algo todavía más grande: uniste generaciones. Abuelos, padres, hijos y nietos abrazados por la misma camiseta, llorando por el mismo diez. Eso también es tu legado”, escribió.

Tapia le agradeció por las alegrías, por sus regresos a la selección y por haber perseverado durante los momentos de mayor dificultad.

“Llegaste. Jugaste. Soñaste. Sufriste. Insististe. Ganaste. Te coronaste. Y te convertiste en eterno”, expresó.

Cerró su mensaje con las palabras: “Nuestro capitán. Nuestro campeón. Nuestro 10. Mi héroe favorito. Gracias por todo, Leo. Esta siempre va a ser tu casa”.

Messi disputó este martes su último partido con la selección argentina en el estadio Monumental, en el amistoso que el equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó 3-0 ante Benín.

El encuentro estuvo acompañado de distintos homenajes al jugador, que cerró así una etapa de más de 20 años con la camiseta argentina. EFE