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Berlín, 22 nov (EFE).- La Fiscalía de la ciudad polaca de Lubin, que investiga el incidente por el que varios sistemas rusos impactaron en el suelo de Polonia el viernes, señaló este domingo que hay indicios de que fueron tres misiles modelo Kh-101 los que impactaron en varios puntos del país del este europeo.

Según recogió la agencia polaca PAP, "se han hallado restos de misiles de crucero rusos Kh-101 en los tres lugares del siniestro".

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"A partir de las inspecciones realizadas hasta el momento (...) se ha determinado que en las tres localidades -es decir, en Nowy Lipowiec (distrito de Biłgoraj), Rudnik (distrito de Nisko) y Mołodycz (distrito de Jarosław)- se han hallado restos de misiles de crucero Kh-101", citó PAP a la Fiscalía de Lubin.

Esos sistemas fueron manufacturados recientemente en la región de Moscú, según precisó Marcin Kozak, portavoz de la Fiscalía de Lubin citado por PAP.

Inicialmente, las autoridades polacas indicaron que fueron dos misiles y un dron los sistemas que impactaron en suelo polaco.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, llamó el viernes "provocación" al incidente y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, viajó el sábado a Varsovia para afirmar que la Alianza Atlántica defenderá cada pulgada del territorio de Polonia.

Lo ocurrido desencadenó una ola de solidaridad de los aliados europeos con Polonia y el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, dijo el sábado que su país recibirá pronto un "apoyo fuerte de los aliados".

"El lunes en la sede central de la OTAN se celebrará una reunión extraordinaria del Consejo del Atlántico Norte, en la que presentaremos propuestas concretas y definiremos nuevas posibilidades de acción", señaló el titular de Defensa polaco en su cuenta de X. EFE

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