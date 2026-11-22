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Lisboa, 22 nov (EFE).- El líder del partido ultraderechista portugués Chega, André Ventura, ha salido reforzado en la convención de esta formación celebrada hoy, pues la lista que avalaba para integrar los cuadros de dicha fuerza salió elegida con el 85,66 % de los votos de los afiliados.

La cifra supone una disminución respecto a la última votación para elegir a los órganos del partido, celebrada en enero de 2024 durante la pasada asamblea general del partido ultra, cuando la lista de Ventura logró recabar el 90,2 % de los votos.

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En el discurso de clausura de la convención, Ventura aseguró que "está listo para ser primer ministro del país" y liderarlo "hasta que logre la transformación".

Este domingo fue el segundo y último día de la convención después de que el viernes, para cuando estaba prevista su inauguración del evento, un falso aviso de bomba obligó a la Policía a desalojar el lugar y aplazar el acto de apertura.

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Chega ha experimentado un constante crecimiento entre las preferencias del electorado conservador portugués, en detrimento de la principal fuerza de esa tendencia, el Partido Social Demócrata (PSD, actualmente al frente del Ejercutivo) y del minoritario Centro Democrático y Social (CDS).

En las elecciones legislativas de 2019 (año de su fundación), Chega consiguió un único diputado; en las de 2022 obtuvo doce; en 2024 alcanzó los cincuenta y en mayo de 2025 logró sesenta escaños, con el 22,76 % de los sufragios, lo que lo convirtió en la segunda fuerza parlamentaria de Portugal. EFE

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