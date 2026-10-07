Las milicias hutíes de Yemen reivindican un ataque contra un convoy militar saudí cerca del aeropuerto de Adén

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Las fuerzas de los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este miércoles un ataque con misiles balísticos contra un supuesto convoy militar saudí cerca del Aeropuerto Internacional de Adén, ciudad del sudoeste yemení en el que el Gobierno internacionalmente reconocido lleva instalado desde que las milicias hutíes tomaran Saná hace ya más de diez años.

"Nuestras fuerzas armadas han atacado con misiles balísticos un convoy de suministros militares saudíes que llegaba al campamento de Badr, cerca del aeropuerto internacional de Adén", ha afirmado el portavoz militar hutí, Yahya Sari.

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El bombardeo "ha provocado la muerte y heridas a varios oficiales saudíes", ha asegurado el representante rebelde, que ha advertido "al enemigo" --sin referencia explícita a Riad o al Gobierno en Adén-- "que no utilice el aeropuerto civil de Adén con fines militares".

Asimismo, el vocero hutí ha agregado que las milicias rebeldes "han derribado un dron de reconocimiento armado CH-4 del enemigo saudí mientras realizaba misiones hostiles en el espacio aéreo de la gobernación de Al Yauf".

ADÉN CONDENA LA "CATÁSTROFE HUMANITARIA" QUE PODRÍA HABER PROVOCADO

Pese a la versión presentada por Yahya Sari, el Ejecutivo yemení reconocido internacionalmente, que ha apuntado a un ataque hutí con "dos misiles balísticos y varios drones cargados de explosivos", ha manifestado que "uno de los misiles ha impactado "cerca de la pista de aterrizaje apenas unos minutos antes de la llegada" de un vuelo civil procedente de la capital de Egipto, El Cairo.

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"Este ataque podría haber convertido el vuelo civil en una terrible catástrofe humanitaria, cobrándose al instante la vida de decenas de personas inocentes", ha denunciado el Ministerio de Transportes en un comunicado recogido por la agencia de noticias Saba controlada por Adén.

La cartera, que ha subrayado que el vuelo con origen en El Cairo "transportaba a pasajeros civiles que regresaban con sus familias" a Yemen, ha advertido además que "este ataque criminal puso en peligro la vida de numerosos pasajeros que esperaban un vuelo a Yedá", en Arabia Saudí, programado poco después, "así como la del personal del aeropuerto".

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"Además, dos aeronaves, una perteneciente a Yemen Airways y la otra a Aden Aviation, se encontraban en tierra en el aeropuerto, poniendo en peligro inminente la vida de civiles, personal del aeropuerto y tripulaciones aéreas", ha agregado el Ministerio.

Por ello, ha condenado "enérgicamente" el bombardeo, anotando el apoyo del "régimen iraní" a las milicias rebeldes y subrayando que el objetivo del mismo ha sido "una instalación civil vital que debería ser un lugar seguro para pasajeros y personal, y no un escenario de miedo e intimidación".

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Ante las hostilidades denunciadas, la cartera de Transportes yemení ha cancelado el aterrizaje de un vuelo de Yemen Airways con origen en El Cairo, que ha sido desviado a Yedá, y ha evacuado dos aviones. "Esto ha coincidido con la detección de varios drones de las milicias hutíes sobrevolando la capital provisional, Adén", ha añadido.

"El Aeropuerto Internacional de Adén seguirá siendo una vía de acceso civil abierta a los yemeníes y a los viajeros", ha afirmado el Ministerio, prometiendo que "los intentos de infundir temor en los pasajeros y el personal no disuadirán a las instituciones del Estado de cumplir con su deber de proteger a los ciudadanos y prestar servicios de transporte aéreo".

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AL MENOS CINCO HERIDOS EN TAIZ

Por otro lado, la agencia Saba adscrita a las autoridades en Adén ha informado, citando fuentes médicas, de que al menos cinco civiles han resultado heridos en la ciudad de Taiz a causa de bombardeos hutíes contra dos barrios del centro urbano.

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Los heridos, cuyas lesiones se han producido en los barrios de Al Shamasi y de Al Zaura, son cinco varones de entre 20 y 24 años que han sufrido heridas de metralla en diferentes extremidades y que, según el citado medio, ya reciben atención sanitaria.