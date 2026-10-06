Vinícius y otros internacionales regresan para incorporarse al trabajo en el Real Madrid

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Madrid, 6 oct (EFE).- Jose Mourinho empezó a recuperar a sus jugadores internacionales, en el último día de la ventana FIFA, para el segundo entrenamiento de la semana en la Ciudad Real Madrid, en el que estuvieron presentes hombres como los brasileños Vinícius y Endrick o el hispano-marroquí Brahim Díaz.

Los tres se unieron en la sesión a los ya habituales Militao, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni, Thibaut Courtois y Andriy Lunin, los jugadores del primer equipo que no fueron convocados por sus selecciones. También trabajó con el primer equipo Thiago Pitarch, que ha estado acumulando minutos con el Castilla y la selección española sub-20 durante el parón.

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Vinícius y Endrick disputaron tres amistosos con Brasil. El último de ellos, el 3 de octubre, fue una victoria por 0-4 contra la India, tras un doble enfrentamiento frente a Australia que terminó con un empate y un triunfo. Brahim, por su parte, tuvo minutos con Marruecos en uno de los partidos de clasificación a la Copa África y en el último amistoso de su selección, el pasado domingo.

El neerlandés Denzel Dumfries también participó en la sesión. Además, el francés Ibrahima Konaté, que tuvo que abandonar la concentración de su selección el 24 de septiembre por una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha, trabajó con el grupo tanto en el gimnasio como sobre el césped de Valdebebas.

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Los jugadores disponibles para Mourinho comenzaron con trabajo de activación, ejercicios de velocidad con finalización y duelos ataque-defensa de dos contra dos, para terminar con carreras y partidos en dimensiones reducidas, según informó el club blanco.

No han regresado todavía después de estar con sus selecciones el francés Eduardo Camavinga, el costamarfileño Yan Diomande, el turco Arda Güler y el portugués Bernardo Silva.

Además, siguen con sus procesos de recuperación Raúl Asencio, Kylian Mbappé (estos dos, lesionados durante el parón), Fede Valverde, Ferland Mendy y Rodrygo. Los dos últimos han aparecido intermitentemente en las sesiones de preparación de Jose Mourinho, trabajando en solitario.

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Eso mismo hizo Mbappé en la tarde del lunes, después de llegar a la Ciudad Real Madrid tras su lesión, con el objetivo de estar disponible para el próximo encuentro oficial del equipo blanco.

Algunos de los internacionales madridistas tienen que jugar todavía con sus respectivos combinados nacionales. Los españoles Dean Huijsen y Marc Cucurella podrían estar este martes ante Croacia, en un encuentro en el que Carlos Espí ha sido el descarte de la convocatoria. Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold también tienen un partido pendiente este martes con Inglaterra, en su caso frente a la República Checa.

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El Real Madrid volverá a la competición el sábado 10 de octubre (21.00 horas), cuando recibe en el Santiago Bernabéu al Villarreal en la jornada 8 de LaLiga EA Sports. Los de Mourinho marchan cuartos en la competición nacional, a 6 puntos del Barcelona, líder. EFE