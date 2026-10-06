Los desarrolladores españoles usan más IA por presión de sus empresas, pero un tercio prescindiría de ella

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El uso de la inteligencia artificial (IA) en los entornos laborales de los desarrolladores españoles está adoptando un enfoque más aparente que productivo, con un tercio que eliminaría por completo a los agentes de IA de su trabajo si pudiera elegir y el 37 por ciento que teme perder su empleo si no utiliza la IA, ante la presión de adopción en las empresas.

Así se desprende de un nuevo estudio realizado por la consultora tecnológica Adaptavist, que revela que una implementación deficiente de la IA y la presión de las organizaciones están provocando una "crisis de bienestar" entre los desarrolladores españoles.

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Esto se debe a que, más allá de enfocarse en cómo utilizar esta tecnología para mejorar sus tareas laborales, los desarrolladores tienen que enfrentar objetivos de adopción e indicadores de rendimiento (KPI) rígidos impuestos por parte de sus organizaciones. Esto está ocasionando que utilicen la IA de forma más aparente que productiva deteriorando su experiencia, además de "poner en riesgo el talento" en ingeniería de 'software'.

Concretamente el estudio, que se basa en las respuestas de 200 desarrolladores en España, revela que la mitad de los encuestados usa la IA con más frecuencia de la necesaria en sus tareas para cumplir con las expectativas de sus organizaciones. Siguiendo esta línea, el 52 por ciento ha asegurado usar la IA principalmente para demostrar su adopción ante la dirección de su empresa, pero no necesariamente para mejorar resultados.

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Esto se debe, en parte, a la manera en que las organizaciones miden el rendimiento de la IA en las empresas. Por ejemplo, el 45 por ciento de los desarrolladores en España han indicado que en su empresa se le evalúa por cuánto utiliza esta tecnología, pero no por la calidad de su trabajo. Igualmente, el 63 por ciento ha asegurado que el uso de la IA se está convirtiendo en una métrica formal de rendimiento o en un KPI.

Pero, según Adaptavist, lo más alarmante del estudio es que el 37 por ciento de los desarrolladores españoles dice temer perder su empleo si no utiliza la IA en sus tareas, lo que deja ver la presión que ejercen las compañías por utilizarla.

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LAS EXPECTATIVAS PUESTAS EN LA IA GENERAN ANSIEDAD

Además de todo ello, el estudio también deja ver cómo las expectativas de las organizaciones con respecto al uso de la IA, está afectando al desempeño de los desarrolladores.

Así, el 57 por ciento de los encuestados ha afeado que, por el hecho de usar IA, se les pide hacer más con menos recursos. Como consecuencia, el 56 por ciento ha admitido haber experimentado más ansiedad con respecto a sus perspectivas profesionales a largo plazo.

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Según el estudio, esta tendencia se mantiene durante todas las etapas de la carrera, ya sea al inicio (51 por ciento), entre los desarrolladores de nivel intermedio (54 por ciento) o entre los más experimentados (56 por ciento). Por tanto, se refleja que no por ser veteranos, los desarrolladores están más protegidos.

Igualmente, el 57 por ciento de los desarrolladores que se ven obligados a usar la IA, han afirmado percibir un aumento de la ansiedad sobre su futuro profesional. De entre ellos, el 36 por ciento ha matizado que esta ansiedad está afectando de forma negativa en su trabajo.

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PRIORIDADES EN LA EXPERIENCIA DEL DESARROLLADOR

Preguntados por qué consideran una buena experiencia de desarrollador, el 82 por ciento ha apuntado a disponer de tiempo suficiente para resolver los problemas "como es debido", en lugar de trabajar de forma constante luchando contra plazos fijos.

Asimismo, el 71 por ciento de los desarrolladores españoles han subrayado que consideran que una buena experiencia de desarrolladores "es más importante que nunca en la era de la IA".

En este marco, el 40 por ciento ha criticado que la IA está haciendo que el desarrollo de 'software' sea "menos gratificante", un porcentaje que asciende al 51 por ciento entre las mujeres desarrolladoras.

El 41 por ciento de los encuestados también asegura que la IA está haciendo su trabajo más estresante y el 45 por ciento, que el desarrollo de 'software' se está convirtiendo en una carrera "menos atractiva".

UNA CUARTA PARTE HARÍA DESAPARECER LA IA DEL MUNDO

Bajo esta perspectiva, los encuestados han puesto énfasis en el rechazo que está generando esta tecnología. De hecho, el 33 por ciento ha asegurado que, si pudiera elegir, eliminaría los agentes de IA del entorno laboral. Incluso una cuarta parte (26 por ciento) escogería hacer desaparecer la IA del entorno laboral de forma general.

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"Una buena experiencia del desarrollador es fundamental no solo para el bienestar de los propios desarrolladores, sino también para el crecimiento y la innovación de las organizaciones. Por eso, no debe verse socavada por objetivos de adopción, métricas de uso o una cultura que premia aparentar que se usa la IA por encima de usarla bien", ha manifestado al respecto el responsable de DevOps de Adaptavist Group, Matt Saunders.