Sánchez recuerda que la huelga es un derecho constitucional y pide a la oposición que lo respete

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este martes su respeto a la huelga general anunciada por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas por la crisis del acceso a la vivienda y ha instado a respetar este derecho recogido en la Constitución.

"El Gobierno no tiene nada que decir al ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho a la huelga, por los motivos que legítimamente consideren los sindicatos (...) Nosotros no podemos hacer otra cosa como Gobierno que respetar el ejercicio de la misma", ha afirmado el jefe del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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En este sentido, Sánchez ha subrayado que la movilización aborda "una cuestión que afecta a muchos trabajadores y a sus familias, como es el acceso a la vivienda", por lo que ha reiterado que la postura del Gabinete es de respeto a la convocatoria.

No obstante, el presidente ha querido hacer una reflexión sobre las protestas en esta última legislatura, que ha estado "plagada de movilizaciones, de concentraciones", algunas de las cuales, según ha lamentado, "devinieron posteriormente en violentas".

A este respecto, ha rememorado "el acoso que ha sufrido la sede central del Partido Socialista" y las casas del pueblo, reprochando que no contaron con "el rechazo contundente por parte de la oposición".

Por todo ello, Sánchez ha concluido reclamando que se respete la movilización por la vivienda: "Desde el Gobierno lo único que podemos hacer es respetar ese derecho constitucional, pero deberían hacerlo todos, aquellos también que han ejercido ese derecho constitucional durante toda esta legislatura desde el primer minuto", ha subrayado.

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