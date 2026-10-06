Fiscalía de Ecuador confirma que restos hallados en río son de mujer desaparecida en mayo

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Guayaquil (Ecuador), 5 oct (EFE).- La Fiscalía ecuatoriana confirmó este lunes que unos restos hallados el sábado en la ribera del río Chiche, en Quito, pertenecen a Joselyn Oña, una mujer de 26 años que había desaparecido en mayo, y cuya familia ha cuestionado la actuación de los agentes a cargo de la investigación.

Aunque los restos fueron encontrados el sábado, el Ministerio Público señaló ese día que se debían realizar pericias forenses para verificar su identidad, y este lunes señaló que los resultados de las pericias antropológica y de autopsia médico-legal confirmaron que se trataba de la mujer.

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Oña fue reportada como desaparecida el 15 de mayo pasado y su familia ha lamentado que la Policía a cargo de la búsqueda se haya tomado "cinco meses" para encontrar el cuerpo, cuando "se tenía desde el inicio un indicio" de que podía estar por la zona del puente sobre el río Chiche.

"Para mí como familiar es muy indignante", dijo a medios locales Rocío Oña, prima de la joven.

La pariente señaló que el sábado les informaron de que la autopsia del cuerpo se realizaría este lunes por la falta de un perito antropológico, pero que hoy les dijeron que el procedimiento ya se había realizado el domingo.

"Tienen los números de teléfono de la abogada, el mío, el de la mamá y no sé por qué no nos llaman. ¿Qué esconden? ¿Por qué tanto misterio en esta situación?", cuestionó.

Aseguró que como familia habían recorrido varios sectores de Quito buscando pistas, pero que creen que la Policía no ha hecho lo mismo.

"Si no tenían las herramientas necesarias nosotros hubiésemos hecho lo imposible para dárselas. Tal vez también la hubieran encontrado muerta, pero en otras circunstancias, no como la encontramos", añadió la mujer.

Entre enero y agosto, 5.216 personas han sido reportadas como desaparecidas en Ecuador, el 55 % mujeres (2.869), de las cuales la mayoría son adolescentes, según cifras del Ministerio del Interior. EFE