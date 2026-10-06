Netanyahu afirma que Hamás podría intentar lanzar ataques antes de las elecciones legislativas en Israel

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este martes que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) podría intentar lanzar un ataque antes de las elecciones del 27 de octubre con el objetivo de "influenciar" en las legislativas, en las que el jefe del Gobierno israelí aspira a obtener un nuevo mandato.

"Debido a que Hamás está muy débil, intentará desafiarnos con lo que queda de sus fuerzas antes de las elecciones en un intento de influir en ellas", ha dicho al inicio de una reunión del Ejecutivo. "Estamos preparados para ello. Ante todo, impediremos estos intentos y, en cualquier caso, responderemos con fuerza aplastante si cometen ese error", ha agregado.

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Así, ha subrayado que Israel "ha dado la vuelta a la situación" tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y ha ensalzado que ahora "es el país más fuerte de Oriente Próximo". "Nuestros enemigos son más débiles que nunca", ha sostenido, según un comunicado publicado por su oficina a través de redes sociales.

"Digo a todos nuestros enemigos: mirad lo que hemos hecho en siete frentes --término con el que hace referencia a las amenazas contra Israel desde la Franja Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Irán, Yemen e Irak-- en la Guerra del Renacimiento", ha destacado Netanyahu. "No jueguen con nosotros", ha remarcado.

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En este sentido, ha tenido palabras de recuerdo para los muertos en los ataques del 7 de octubre de 2023 y en los conflictos posteriores en Oriente Próximo y ha reiterado que "durante los últimos tres años han sido erradicados 4.000 de los 6.000 monstruos" que participaron en los citados ataques, encabezados por Hamás. "Ninguno de ellos tiene inmunidad. Alcanzaremos a todos y el control de Hamás sobre Gaza será erradicado", ha apostillado.

Las palabras de Netanyahu llegan horas después de que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ordenara al Ejército "prepararse para cualquier escenario" en la Franja de Gaza ante posibles ataques por parte de Hamás, en la víspera del tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023, que desataron la ofensiva a gran escala israelí contra el enclave palestino.

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Katz ha subrayado "la necesidad de prepararse para los peores escenarios posibles y de responder con gran fuerza a cualquier dato de Inteligencia o advertencia para evitar cualquier amenaza", algo que "se suma a las intensas operaciones ya en marcha". "En caso de que nuestras fuerzas sufran daño alguno, Hamás y la población de Gaza pagarán un alto precio, uno desproporcionado", ha amenazado.

Israel y Hamás pactaron en octubre de 2025 aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro de Gaza, que llevó aparejado un alto el fuego durante el que han continuado los ataques contra el enclave, con 1.460 palestinos muertos desde entonces en la Franja, según las autoridades gazatíes.

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