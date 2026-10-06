Múltiples ciberataques exponen en Japón los datos de millones de personas

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Tokio, 6 oct (EFE).- Múltiples empresas y una universidad en Japón se han visto golpeadas en los últimos días por una serie de ciberataques, filtraciones y ataques de 'ransomware' que afectan potencialmente a millones de personas en el archipiélago, con nuevos casos dándose a conocer este martes en medio de la preocupación del Gobierno.

Mr Max Holdings, un importante grupo empresarial japonés que opera una cadena de tiendas de descuento, reconoció este martes en un comunicado que los datos de cerca de 1,7 millones de clientes podrían haberse visto filtrados, exponiendo nombres, direcciones de correo electrónico y números de teléfono.

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La compañía afirmó haber detectado un "acceso sospechoso" a su base de datos el pasado sábado, tras lo que suspendió los servicios de su plataforma mientras investiga lo ocurrido junto con especialistas externos y la Policía.

La marca de relojería Citizen Watch informó por su parte de la filtración de datos de 100.000 clientes, incluyendo posiblemente información de tarjetas de crédito y cuentas bancarias, y la Universidad Pública de Osaka afirmó estar investigando un ataque "masivo de ransomware" que tuvo lugar el pasado viernes, sin indicar cuántas personas podrían haberse visto afectadas.

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Los casos reportados hoy son los más recientes de una serie de ataques separados, aunque caracterizados por haber tenido lugar a finales de la semana pasada, el mayor de los cuales afecta a la cadena de restaurantes Yakiniku King.

El operador de la cadena de carne a la parrilla, Monogatari Corporation, reportó en un comunicado que más de 10,7 millones de usuarios registrados en su aplicación podrían haberse visto comprometidos, tras detectar un acceso no autorizado el pasado viernes. Los datos filtrados incluyen correos electrónicos y números de teléfono.

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El grupo de inversión Daiwa Securities, con los datos de unos 110.000 clientes, los 6,6 millones de usuarios del servicio de alquiler de coches compartidos Times Car, y los 948.000 reportados por la empresa de investigación en línea GMO Research & AI completan la lista de compañías afectadas.

El principal portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, afirmó este martes en una rueda de prensa que las autoridades se toman "muy en serio" los ciberataques, y añadió que el Ejecutivo está recopilando información para evaluar el alcance de los ciberataques.

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Por el momento, las autoridades del archipiélago no han aportado más detalles sobre esta ola de filtraciones de datos.

Japón se ha visto afectado por numerosos ciberataques recientemente, que el pasado julio llegaron a causar disrupciones en el compañías del sector de la alimentación como Kentucky Fried Chicken (KFC), al afectar a uno de los principales productores de alimentos congelados.

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En septiembre del año pasado obligaron a la compañía de bebidas Asahi a detener la distribución de sus productos y gestionar durante meses sus pedidos de forma manual, generando además una importante carestía de bebidas alcohólicas.

Estos ciberataques en el archipiélago tienen lugar paralelamente a una serie similar en la vecina Corea del Sur, donde la Policía abrió este martes una investigación. Varias compañías financieras, incluidos los principales bancos del país, se han visto afectadas por una serie de incidentes que según las autoridades podrían haber sido realizados con inteligencia artificial (IA). EFE

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