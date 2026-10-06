Rusia derriba 868 drones ucranianos durante la pasada noche

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Moscú, 6 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 868 drones ucranianos, uno de los mayores ataques de los últimos tiempos, sobre once regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov, según informó este martes el Ministerio de Defensa ruso.

"Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas rusas interceptaron y aniquilaron 868 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando castrense ruso en Telegram.

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Según Defensa, los artefactos aéreos fueron repelidos entre las 20:00 hora de Moscú (17:00 GMT) del lunes y las 09:00 (06:00 GMT) de hoy.

Las autoridades de Moscú y la región de Moscú informaron esta mañana que la capital rusa fue atacada por un gran número de drones enemigos, cobrando dos vidas e hiriendo a nueve personas.

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Voribiov, cifró en 185 los drones derribados en los arrabales de la capital rusa, mientras que el alcalde, Serguéi Sobianin, denunció que Ucrania lanzó 650 drones, la mayoría de los cuales fue derribada a gran distancia de su objetivo y 161 junto a la ciudad.

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El anterior ataque masivo ucraniano tuvo lugar el pasado 20 de septiembre, en el marco de las elecciones legislativas rusas, cuando Kiev lanzó más de mil drones contra Rusia.EFE