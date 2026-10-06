Partido opositor venezolano propone crear un fondo para "relanzar" la seguridad social

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Caracas, 5 oct (EFE).- El partido opositor venezolano La Causa R propuso este lunes crear un fondo a partir de las regalías petroleras con el objetivo de "relanzar" la seguridad social y transformar la "riqueza del subsuelo" en bienestar directo para la población del país suramericano.

"Se trata de un derecho que reconoce un principio elemental: cuando una empresa, pública o privada, nacional o extranjera, extrae una riqueza que pertenece a todos los venezolanos, una parte de esa riqueza debe regresar directamente a sus verdaderos propietarios", dijo la secretaria general del partido, Andrea Tavares, citada en la nota de prensa.

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Asimismo, aseguró que este tipo de fondos existen en otros países y que su implementación permitiría recuperar la "dignidad" de los pensionados, ampliar las oportunidades de desarrollo para los trabajadores activos y servir como un incentivo para el regreso de los migrantes.

Tavares sostuvo que Venezuela atraviesa una etapa crítica tras años de "abandono institucional".

"Este país se hundió en la corrupción, y los ciudadanos son los que están pagando el costo. Esta crisis profunda, económica y social, tiene que tener una respuesta inmediata", añadió.

Venezuela registró una inflación del 8,4 % en septiembre, 0,5 puntos porcentuales menos que en agosto, cuando fue del 8,9 %, según datos difundidos el sábado por el Banco Central (BCV).

La acumulada, en tanto, se ubicó en el 225,3 %, de acuerdo con los datos disponibles en su sitio web.

En una nota de prensa, el BCV señaló que el índice está mostrando un comportamiento hacia la "estabilización" y que eso está repercutiendo en la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, pero también en "una menor variación de los precios de los bienes y servicios".

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En agosto pasado, el BCV aseguró que el Producto Interno Bruto creció un 7,14 % en el segundo trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año pasado, impulsado, principalmente, por un incremento del 9,1 % en la actividad petrolera, el corazón de la economía del país suramericano.

Pese a estos datos, sindicalistas y trabajadores de varios sectores denuncian que persiste la crisis salarial en el país, donde el sueldo mínimo y la pensión equivalen hoy a unos 14 centavos al mes a la tasa oficial, cuando la canasta alimentaria para una familia de cinco personas supera los 700 dólares, según estimaciones independientes. EFE

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