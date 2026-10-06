Agencias

Mueren cuatro trabajadores de recaudación de impuestos y un policía en dos ataques en el norte de Pakistán

Imagen YQXQ5ON56VHSNH2XA3Q4RVP3XA
Guardar

Al menos cinco personas, entre ellas cuatro trabajadores de la agencia de recaudación de impuestos y un policía, han muerto este martes en dos ataques perpetrados por personas armadas no identificadas en la provincia paquistaní de Jáiber Pastunjua (norte), situada en la frontera con Afganistán, según han confirmado las autoridades.

El jefe de la Policía de la ciudad de Dera Ismail Jan, Ziaudín Ahmed, ha especificado que los cuatro empleados de la Oficina Federal de Impuestos (FBR, por sus siglas en inglés) han muerto tras ser tiroteados cerca del puente de Abhaya, mientras que un agente ha muerto y otro ha resultado herido en un segundo ataque contra un vehículo policial en una carretera de la zona.

PUBLICIDAD

Por su parte, las fuerzas de seguridad han matado a cinco presuntos terroristas en una operación en Waziristán Norte, situada en esta misma provincia, un hecho que ha sido aplaudido por el presidente y el primer ministro de Pakistán, Asif Alí Zardari y Shehbaz Sharif, respectivamente, quienes han destacado la importancia de mantener la presión sobre los grupos armados presentes en la zona.

La zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hundido un carguero con su tripulación en ataque con drones en costa búlgara del mar Negro

Infobae

Arabia Saudí regularizará a los yemeníes que residen ilegalmente en el país en plena ofensiva contra los hutíes

Arabia Saudí regularizará a los yemeníes que residen ilegalmente en el país en plena ofensiva contra los hutíes

El Constitucional avala amnistiar la malversación de dirigentes del 'procés'

El Constitucional avala amnistiar la malversación de dirigentes del 'procés'

Muchova doblega a Osaka a la novena bola de partido y alcanza los cuartos de Pekín

Infobae

La portera Cata Coll se cae de la lista para la gira en Estados Unidos y la releva Eunate Astralaga

La portera Cata Coll se cae de la lista para la gira en Estados Unidos y la releva Eunate Astralaga